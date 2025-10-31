Impulse zur Zukunft der Musik(aus)bildung

Salzburg (OTS) -

Von 5.–8. November 2025 ist die Association Européenne des Conservatoires et Musikhochschulen (AEC) erstmals zu Gast an der Universität Mozarteum Salzburg und bietet im Rahmen ihres Jahreskongresses zum Thema "The Sound of Future Music Education" renommierten Expert*innen und Musikinstitutionen eine Plattform, um mit rund 450 Teilnehmer*innenüber die zukünftige Ausrichtung der Musik(aus)bildung zu reflektieren.

Im Zentrum stehen Themen wie:

Wie kann die Rolle der Lehrenden und Institutionen in der Musikausbildung so gestaltet werden, dass Leadership – also Führung, Verantwortung und Mitgestaltung – wirksam wird?

Welche innovativen Methoden und Technologien helfen dabei, traditionelle Ausbildungswege mit zukunftsorientierten Bildungsformaten zu verbinden (Stichwort: "Educating Professionals between Tradition and Innovation")?

In welcher Weise können Themen wie Wellbeing bzw. Gesundheit und nachhaltige Ausbildungskonzepte ("Healthy Musician in a Sustainable World") stärker in der Musikausbildung verankert werden?

Welche Rolle spielen digitale Bildung oder künstliche Intelligenz im Kontext der Musikausbildung – und wie verändert dies die Beziehung zwischen Lernenden, Lehrenden und der Praxis?

Wie sieht die Musikausbildung im globalen Kontext aus: Welche Impulse gibt es durch internationale Zusammenarbeit, Transnationalität oder Netzwerke für Ausbildung, Forschung und Advocacy? („Leadership and Advocacy in a Global World")

Am Programm stehen Keynotes, Workshops, Brainstorming- und Netzwerkformate sowie Live-Konzerte und Begegnung mit Vertreter*innen aus ganz Europa – von Hochschulen, Musikschulen, Studierenden-Organisationen bis hin zu Förderinstitutionen. Am 7. November um 16.30 Uhr wird Landeshauptfrau Karoline Edtstadler gemeinsam mit Rektorin Elisabeth Gutjahr über (Aus-)Bildung in Europa, globale und nationale Interessen diskutieren. Hier geht’s zum Programm

In Salzburg vertreten sind unter anderem folgende renommierte Expert*innen:

Prof Dr André Lee (Germany) - Director and Professor at the Institute for Music Physiology and Musicians’ Medicine at the Hannover University of Music, Drama and Media (IMMM)

Dr Cliódhna O'Connor (Ireland) - Athletic Performance Coach | Coach Developer

Stella Mendonça (Mozambique) - Director MUSIARTE

(Mozambique) - Director MUSIARTE Rosemary Kate Martin (New Zealand), Dean Faculty for Education, Arts and Culture at Nord University

Wir laden Pressevertreter*innen herzlich ein, sich vor Ort einen Überblick über die aktuellen Trends und Herausforderungen der Musikausbildung zu verschaffen, neue Impulse zu setzen und mit führenden Stimmen der Branche ins Gespräch zu kommen. Für Akkreditierung und Interviewwünsche wenden Sie sich gerne an iris.wagner@moz.ac.at