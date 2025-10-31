  • 31.10.2025, 10:31:32
  • /
  • OTS0057

Impulse zur Zukunft der Musik(aus)bildung

Salzburg (OTS) - 

Von 5.–8. November 2025 ist die Association Européenne des Conservatoires et Musikhochschulen (AEC) erstmals zu Gast an der Universität Mozarteum Salzburg und bietet im Rahmen ihres Jahreskongresses zum Thema "The Sound of Future Music Education" renommierten Expert*innen und Musikinstitutionen eine Plattform, um mit rund 450 Teilnehmer*innenüber die zukünftige Ausrichtung der Musik(aus)bildung zu reflektieren.

Im Zentrum stehen Themen wie:

  • Wie kann die Rolle der Lehrenden und Institutionen in der Musikausbildung so gestaltet werden, dass Leadership – also Führung, Verantwortung und Mitgestaltung – wirksam wird?
  • Welche innovativen Methoden und Technologien helfen dabei, traditionelle Ausbildungswege mit zukunftsorientierten Bildungsformaten zu verbinden (Stichwort: "Educating Professionals between Tradition and Innovation")?
  • In welcher Weise können Themen wie Wellbeing bzw. Gesundheit und nachhaltige Ausbildungskonzepte ("Healthy Musician in a Sustainable World“) stärker in der Musikausbildung verankert werden?
  • Welche Rolle spielen digitale Bildung oder künstliche Intelligenz im Kontext der Musikausbildung – und wie verändert dies die Beziehung zwischen Lernenden, Lehrenden und der Praxis?
  • Wie sieht die Musikausbildung im globalen Kontext aus: Welche Impulse gibt es durch internationale Zusammenarbeit, Transnationalität oder Netzwerke für Ausbildung, Forschung und Advocacy? („Leadership and Advocacy in a Global World“)

Am Programm stehen Keynotes, Workshops, Brainstorming- und Netzwerkformate sowie Live-Konzerte und Begegnung mit Vertreter*innen aus ganz Europa – von Hochschulen, Musikschulen, Studierenden-Organisationen bis hin zu Förderinstitutionen. Am 7. November um 16.30 Uhr wird Landeshauptfrau Karoline Edtstadler gemeinsam mit Rektorin Elisabeth Gutjahr über (Aus-)Bildung in Europa, globale und nationale Interessen diskutieren. Hier geht’s zum Programm

In Salzburg vertreten sind unter anderem folgende renommierte Expert*innen:

  • Prof Dr André Lee (Germany) - Director and Professor at the Institute for Music Physiology and Musicians’ Medicine at the Hannover University of Music, Drama and Media (IMMM)
  • Dr Cliódhna O'Connor (Ireland) - Athletic Performance Coach | Coach Developer
  • Stella Mendonça (Mozambique) - Director MUSIARTE
  • Rosemary Kate Martin (New Zealand), Dean Faculty for Education, Arts and Culture at Nord University

Wir laden Pressevertreter*innen herzlich ein, sich vor Ort einen Überblick über die aktuellen Trends und Herausforderungen der Musikausbildung zu verschaffen, neue Impulse zu setzen und mit führenden Stimmen der Branche ins Gespräch zu kommen. Für Akkreditierung und Interviewwünsche wenden Sie sich gerne an iris.wagner@moz.ac.at

Rückfragen & Kontakt

Mag. Iris Wagner
Telefon: +4367688122301
E-Mail: iris.wagner@moz.ac.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MOZ

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright