younion-Kulturgewerkschaft: Wir trauern um Robert Reinagl

Mit großer Betroffenheit nimmt younion _ Die Daseinsgewerkschaft Abschied von Robert Reinagl. Der beliebte Schauspieler und Sänger ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine tiefe Lücke in der österreichischen Kulturlandschaft und in den Herzen seiner Kolleginnen und Kollegen.

Robert Reinagl prägte über Jahrzehnte renommierte Theaterbühnen, Festspielproduktionen, Filme, Serien und auch die Musik.

Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seiner Bühnenpräsenz und seinem feinen Gespür für die großen und kleinen Rollen begeisterte er ein breites Publikum. Seine Kollegialität und sein Engagement als jahrzehntelanger Betriebsrat machten ihn auch abseits der Bühne zu einer wichtigen Stimme.

„Mit Robert verlieren wir nicht nur einen großartigen Künstler, sondern auch einen Menschen, der sich stets für die Kollegenschaft und die Gesellschaft eingesetzt hat. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden“, so Elsbeth Wallnöfer, Vorsitzende der Hauptgruppe 8 in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

Die younion _ Die Daseinsgewerkschaft wird das Andenken an Robert Reinagl in Ehren halten und sich weiterhin in seinem Sinne für die Anliegen der Kunst- und Kulturschaffenden einsetzen.