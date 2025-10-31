  • 31.10.2025, 10:26:32
  • /
  • OTS0055

younion-Kulturgewerkschaft: Wir trauern um Robert Reinagl

Ein außergewöhnlicher Künstler und Betriebsrat ist von uns gegangen

Wien (OTS) - 

Mit großer Betroffenheit nimmt younion _ Die Daseinsgewerkschaft Abschied von Robert Reinagl. Der beliebte Schauspieler und Sänger ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine tiefe Lücke in der österreichischen Kulturlandschaft und in den Herzen seiner Kolleginnen und Kollegen.

Robert Reinagl prägte über Jahrzehnte renommierte Theaterbühnen, Festspielproduktionen, Filme, Serien und auch die Musik.

Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seiner Bühnenpräsenz und seinem feinen Gespür für die großen und kleinen Rollen begeisterte er ein breites Publikum. Seine Kollegialität und sein Engagement als jahrzehntelanger Betriebsrat machten ihn auch abseits der Bühne zu einer wichtigen Stimme.

„Mit Robert verlieren wir nicht nur einen großartigen Künstler, sondern auch einen Menschen, der sich stets für die Kollegenschaft und die Gesellschaft eingesetzt hat. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden“, so Elsbeth Wallnöfer, Vorsitzende der Hauptgruppe 8 in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

Die younion _ Die Daseinsgewerkschaft wird das Andenken an Robert Reinagl in Ehren halten und sich weiterhin in seinem Sinne für die Anliegen der Kunst- und Kulturschaffenden einsetzen.

Rückfragen & Kontakt

younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 01/3136 - 83617
E-Mail: presse@younion.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright