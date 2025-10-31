FPÖ – Ecker zum Equal Pay Day: „Frauen arbeiten weiter gratis, während die schwarz-rot-pinke Regierung tatenlos zusieht“

Wien (OTS) -

„Auch heuer heißt es für Österreichs Frauen wieder: ‚Bitte warten‘“, stellte FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker anlässlich des bevorstehenden Equal Pay Day fest. „Frauen arbeiten statistisch gesehen noch immer mehrere Wochen im Jahr gratis, während die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel sich in ideologischen Debatten wie dem Genderwahn verliert, statt echte Probleme zu lösen. Ein Gendersternchen hat noch keiner Frau auch nur einen Cent mehr Gehalt gebracht. Solange diese Regierung mit leeren Versprechungen statt mit echten Reformen agiert, bleibt der Equal Pay Day ein Symbol für reine politische Heuchelei.“

Ein Hauptproblem sei die hohe Teilzeitquote, da unbezahlte Familien- und Pflegearbeit von der Regierung ignoriert werde und Frauen direkt in die Altersarmut führe. „Wir fordern eine bessere Bezahlung in Pflege-, Sozial- und Bildungsberufen, eine volle Anrechnung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten in der Pension und eine gezielte Förderung von Vollzeitjobs für Frauen, die es wollen. Nur so kann echte Wahlfreiheit entstehen“, betonte Ecker.

„Es braucht endlich eine deutliche Anhebung der Löhne für Frauen. Es dürfte wohl in den Köpfen der ÖVP für eine Gleichstellung von Mann und Frau kein Platz sein, sondern nur für billige Arbeitsplätze, dafür mit Asterisk und LGBTIQ. Obendrein gilt für diese Regierung offenbar, dass jeder, der aus dem Ausland zu uns kommt, mehr finanzielle Wertschätzung erhält als jene, die in unserem Land tagtäglich arbeiten, Steuern zahlen und zugleich die schönste Aufgabe des Lebens übernehmen – nämlich Kinder zur Welt zu bringen und zu verantwortungsbewussten Leistungsträgern zu erziehen“, so die FPÖ-Frauensprecherin.