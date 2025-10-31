Tierethik im Unterricht - Eine philosophische Einführung in den Tierschutz

Laaben (OTS) -

ANIMAL SPIRIT hat seit seiner Gründung im Jahr 2002 „Tierschutz im Unterricht“ bis 2020 an verschiedenen Schulen in Salzburg, OÖ, NÖ und gelegentlich bis nach Wien angeboten. Seit der Pensionierung unseres damaligen Tierschutzlehrers Dr. Friedrich Landa im Jahr 2021 mußten wir dieses Projekt vorübergehend einstellen. Ab heuer starten wir mit der jungen Tierschutzlehrerin Kathi Koch unter dem Namen „Tierethik im Unterricht“ neu durch:

„Die Tierethik beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen, wie Tiere behandelt werden sollen, ob Tiere Rechte haben oder welche Pflichten Tieren gegenüber bestehen sollten. Nun stellt sich die Frage, wie am besten in die Tierethik eingeführt werden kann. Wir von ANIMAL SPIRIT möchten SchülerInnen eine altersgerechte Einführung in diese Thematik geben. Mit Kindern im Volkschulalter liegt der Fokus auf Erfahrungen und Erzählungen über unsere Arbeit auf unseren Gnadenhöfen. Mit älteren SchülerInnen erarbeiten wir in Workshops tierethische Positionen, wie jene von Peter Singer, Tom Regan, Arthur Schopenhauer und Markus Wild und befassen uns mit dem Konzept Speziesismus. Speziesismus kommt zum Ausdruck, wenn Lebewesen aufgrund ihrer Spezieszugehörigkeit als weniger wertvoll angesehen werden“, erklärt die junge Tierschutz-Lehrerin Kathi Koch.

Unser Ziel ist es, den SchülerInnen einen Raum zu geben, um sich mit tierethischen Fragestellungen argumentativ auseinandersetzen zu können. Neben unserem Grundkonzept sind wir offen für Wünsche seitens der SchülerInnen und Lehrpersonen.

Wir führen unsere Workshops im Rahmen der Wiener Bildungschancen durch. Die Wiener Bildungschancen sind ein Programm der Stadt Wien, das Schulen dabei unterstützt, externe Bildungsangebote direkt in den Unterricht zu holen. Schulen können über die Plattform aus einer Vielzahl von Workshops, Projekten und Lernangeboten auswählen und diese kostenfrei für ihre SchülerInnen buchen. Finanziert wird das Programm von der Stadt Wien, weshalb es ausschließlich für Schulen im Bundesland Wien verfügbar ist. Hier geht es zu unserem Workshop .

Natürlich können auch Schulen aus Niederösterreich (Region St. Pölten-Land, Tulln, Hainfeld) unsere Workshops buchen – in diesem Fall bitten wir einfach um direkte Kontaktaufnahme unter: kathi.koch@a1.net. Wir informieren gerne über Inhalte, organisatorische Möglichkeiten und Konditionen.