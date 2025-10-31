NEOS zum Equal Pay Day: Es ist Zeit für echte Gleichstellung

Wien (OTS) -

Der Equal Pay Day am Sonntag markiert jenen Tag, ab dem Frauen bis zum Jahresende – das sind heuer 60 Tage – unbezahlt arbeiten. Damit haben Männer also bereits jetzt das Jahresgehalt von Frauen verdient. „Im Vergleich zu 2024 hat sich der Equal Pay Day nur um einen Tag nach hinten verschoben. Das ist zwar eine kleine Verbesserung, aber es gibt noch viel zu tun", sagt NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter. „Deshalb hat sich die Regierung auch auf weitere Maßnahmen für mehr Lohntransparenz verständigt. Wir NEOS werden darauf achten, dass es bei der Umsetzung der EU-Richtlinie kein Gold Plating gibt und sie für Unternehmen so wenig Bürokratie wie möglich bringt. Wir haben faire Bedingungen für alle im Blick – Frauen und ebenso Unternehmer:innen.“

Der Hauptgrund für die Einkommensschere sei nämlich nicht die mangelnde Lohntransparenz, sondern die ungleiche Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. „Wir brauchen dringend Rahmenbedingungen, die Frauen nicht unfreiwillig in Teilzeit drängen, weil sich Vollzeitarbeit unterm Strich für sie nicht lohnt oder eine gute Kinderbetreuung fehlt“, sagt Brandstötter. „Genau hier setzen wir an – mit mehr Kinderbetreuung, begleitenden Maßnahmen für mehr Frauen in MINT-Berufen, gezielter Karriereförderung und echter Wahlfreiheit für Familien.“

Große Unterschiede in den Bundesländern

Die NEOS-Frauensprecherin drängt auch die Bundesländer zu entschlossenem Handeln: „Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während beispielsweise Wien bereits spürbare Fortschritte bei der Einkommensgleichstellung erzielt hat, liegen andere Länder, wie das schwarz-blau geführte Vorarlberg, noch weit zurück. Diese Unterschiede machen deutlich, dass es für eine echte Gleichstellung weiterhin konsequente Maßnahmen und gemeinsame Anstrengungen in ganz Österreich braucht. Nur so können wir sicherstellen, dass Frauen nicht länger gezwungen sind, zwischen Karriere und Kindern zu wählen. Eine faire Bezahlung ist nur möglich, wenn Frauen die gleichen Chancen und Möglichkeiten wie Männer haben.“