  • 31.10.2025, 09:38:33
  • /
  • OTS0033

Bundesjugendvertretung: Besserer Schutz vor Jugendverschuldung durch Finanzbildung gefordert

Jugendverschuldung bleibt auf besorgniserregend hohem Niveau. BJV fordert im Zuge einer Anpassung der Lehrpläne, Finanzbildung an Schulen deutlich auszubauen.

Wien (OTS) - 

Die Bundesjugendvertretung (BJV) ruft zum Weltspartag die Regierung auf, Finanzbildung dauerhaft im Schulunterricht zu verankern. Denn laut Schuldnerberatung gehört mangelndes Wissen über Finanzen zu den häufigsten Ursachen für Überschuldung bei jungen Menschen unter 30 Jahren. Dabei wäre es entscheidend, dass Jugendliche früh verstehen, wie sie ihre Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten. „Finanzielle Entscheidungen treffen wir heute früher denn je – oft digital, schnell und mit wenig Überblick über langfristige Konsequenzen. Die Schule muss aufgrund dieser neuen Art von Konsum junge Menschen darauf vorbereiten, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen“, erklärt BJV-Vorsitzender Sebastian Stark.

„Buy now, pay later“ als unterschätzte Schuldenfalle

Digitale Bezahlangebote wie „Kaufe jetzt, zahle später“ erleichtern schnelle Konsumentscheidungen. Dabei unterschätzen junge Menschen häufig wiederkehrende Ratenzahlungen. So war laut Schuldenreport 2025 im vergangenen Jahr rund jede fünfte Person in Beratung unter 30 Jahre alt. Die durchschnittlichen Schulden beliefen sich auf über 30.000 Euro. Auch die Ö3-Jugendstudie zeigt klar: „Über 80 Prozent der Jugendlichen wünschen sich mehr Finanzbildung in der Schule. Wir brauchen klare Strukturen im Unterricht, damit Jugendliche nicht erst dann Hilfe bekommen, wenn sie bereits in der Schuldenberatung sitzen“, betont BJV-Vorsitzender Ahmed Naief.

Rasche Modernisierung der Lehrpläne nötig

Aus BJV-Sicht muss bei der im Regierungsprogramm angekündigten Anpassung der Lehrpläne aber nicht nur mehr Finanzbildung mitgedacht werden: Es braucht generell mehr Tempo bei der Modernisierung des Bildungssystems. „Die Schule soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern muss auch möglichst der Lebensrealität junger Menschen entsprechen. Dafür braucht es kritische Finanzbildung, aber auch politische Bildung“, so die beiden Vorsitzenden.

Rückfragen & Kontakt

Bundesjugendvertretung
Jasmin Hebenstreit
Öffentlichkeitsarbeit
01 214 44 99 - 25 // 0676 880 11 1142
presse@bjv.at
www.bjv.at

Kristina Veraszto
Öffentlichkeitsarbeit
01 214 44 99 - 18 // 0676 880 11 1135
presse@bjv.at
www.bjv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BJV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright