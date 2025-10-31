30 Jahre Österreich in der EU: MODUL-Schüler sammeln Europa-Praxis mit Erasmus+

Wien (OTS) -

Drei Jahrzehnte nach dem EU-Beitritt ist Europa für die Tourismusschulen MODUL ein Bildungsraum ohne Grenzen. Mit Erasmus+, dem Bildungsprogramm der Europäischen Union, werden seitdem Auslandsaufenthalte wie z.B. Praktika unterstützt. 2025 nutzten bereits 40 MODUL-Schüler das EU-Programm, um Sommerpraktika in ganz Europa zu absolvieren – von der Ostsee über Südtirol, den Gardasee und die Schweizer Alpen bis nach Barcelona oder an Bord einer Flusskreuzfahrt zwischen Belgien und den Niederlanden. Das Ergebnis: wertvolle Berufserfahrung, Sprachen, neue Kontakte und ein kräftiger Boost für die Karriere im Tourismus. „Erasmus+ macht solche Sommererlebnisse möglich“, sagt Werner Schnabl, Direktor der Tourismusschulen MODUL. „2025 waren 40 Schüler im Ausland. Die Förderung je nach Gastland und Aufenthaltsdauer macht internationale Praxis planbarer und leistbarer.“

30 Jahre EU – ein Gewinn für die Bildung

Wie MODUL-Schüler profitieren:

Erasmus+ senkt finanzielle Hürden und öffnet Türen zu Praktika in Europa. Anerkannte Kompetenzen: Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen (z.B. über Europass) erleichtern Anrechnung und Bewerbung.

„Erasmus verbindet. Wenn Menschen über Grenzen hinweg miteinander lernen und leben, wächst ein europäischer Geist der Zusammengehörigkeit, der ein respektvolles Miteinander und damit ein friedvolles Zusammenleben stärkt“, so MODUL Direktor Werner Schnabl.

Europa als Klassenzimmer

Usedom/Ostsee (DE): Franziska (Kolleg 2) und Anna (4C) betreuten Gäste im 5-Sterne-Hotel Ahlbecker Hof. „Jeden Tag neue Gäste, neue Situationen – das war richtig aufregend!“

„Europa macht unseren Bildungsauftrag greifbar: Unsere Schüler erleben Gastfreundschaft, Servicequalität und Teamwork dort, wo sie entstehen – vor Ort in Europas Top-Tourismusregionen und Betrieben. Das prägt, motiviert und öffnet berufliche Perspektiven“, so Alexandra Hackl, Leiterin der Wirtschaftlichen Bildung an den Tourismusschulen MODUL und Ansprechpartnerin für Sommerpraktika und Erasmus+. Aber auch Lehrkräfte des MODUL nutzen Erasmus+, um internationale Fortbildungen zu absolvieren. Direktor Werner Schnabl betont: „Die internationale Ausrichtung macht unsere Schule für Talente und Betriebe attraktiver, stärkt Netzwerke und erhöht die Berufschancen unserer Absolventen. Kurz gesagt: Europa bedeutet weit mehr als Praxiswochen - es schafft den Rahmen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Bildung. Europa macht unsere Jugend zukunftsfit.“

Über die Tourismusschulen MODUL

Die Tourismusschulen MODUL der WK Wien zählen zu Österreichs renommiertesten Ausbildungsstätten für Tourismus, Hospitality und Unternehmertum. Praxisnahe Ausbildung, internationale Partnerschaften und hohe Service-Exzellenz bereiten Absolventen auf Führungs- und Fachkarrieren in einer globalen Branche vor. www.modul.at

30 Jahre Österreich in der EU

