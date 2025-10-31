  • 31.10.2025, 09:08:32
„Wirksame Schutzzonen jetzt“: Kundgebung vor Abtreibungsklinik in Wien

Fast 9.000 Unterschriften für rechtliche Maßnahmen gegen Belästigung vor Abtreibungseinrichtungen

Wien (OTS) - 

Seit Wochen engagieren sich Aktivist_innen vor einer Abtreibungsklinik in Wien gegen die anhaltende Belästigung von Schwangeren und medizinischem Personal durch Abtreibungsgegner_innen. Nun findet am 1. November zum Abschluss eine Kundgebung mit Sprecher_innen verschiedener Organisationen statt.

Vertreter_innen von der Initiative “Wirksame Schutzzonen jetzt”, Amnesty Netzwerk Frauenrechte, Catcalls of Vienna, Changes for Women, ProChoice Austria und Ciocia Wienia sprechen sich gemeinsam dafür aus, dass Schwangere ihr Recht auf störungsfreie medizinische Versorgung in Österreich wahrnehmen können. Dafür findet eine Kundgebung am 1. November von 15 vor der Klinik “Gynmed” am Mariahilfer Gürtel 37 in Wien statt. Knapp 9.000 Personen unterstützen den Protest und haben die Petition “Wirksame Schutzzonen um Abtreibungseinrichtungen jetzt” auf mein.aufstehn.at unterzeichnet.

Warum Schutzzonen wichtig sind

“Am Weg in meine Arbeit sehe ich täglich, wie religiöse Fundamentalist_innen gegen medizinische Hilfe für Frauen demonstrieren – und diese belästigen. Es ist schlichtweg unzumutbar, dass Schwangere, die eine wohlüberlegte und oft schwere Entscheidung getroffen haben, zusätzlich psychisch belastet werden”, so Flora Rajakowitsch, die die Initiative “Wirksame Schutzzonen jetzt” mitgegründet hat.

Die Initiative fordert, dass es vor Einrichtungen, in denen Schwangerschaftsabbrüche stattfinden, Schutzzonen von mindestens 150 Metern gibt. In diesen Zonen sollen Versammlungen, Überwachung, Einschüchterung oder Belästigung konsequent untersagt und strafbar gemacht werden.

Österreich im Rückstand

Staaten wie Deutschland oder Frankreich haben solche gesetzlichen Schutzregelungen bereits eingeführt. Auch der Europarat fordert seit 2022 dazu auf, Belästigung beim Zugang zu Abtreibungsversorgung zu unterbinden. In Österreich fehlen wirksame Maßnahmen jedoch.

Honorarfreies Bildmaterial

Fotos und Zitate werden nach der Kundgebung auf Anfrage honorarfrei zur Verfügung gestellt.

Rückfragen & Kontakt

Flora Rajakowitsch
Initiative WIRKSAME SCHUTZZONEN JETZT
E-Mail: wirksameschutzzonenjetzt@gmail.com

