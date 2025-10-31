  • 31.10.2025, 09:01:32
  • /
  • OTS0018

Zorba/Grüne: „Chatkontrolle vorerst gestoppt – ein Erfolg für Grundrechte und digitale Freiheit“

Wien (OTS) - 

Der umstrittene EU-Vorschlag zur Chatkontrolle ist vorerst vom Tisch. Mehrere Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, haben sich klar gegen die anlasslose Massenüberwachung privater Kommunikation gestellt.

„Das ist ein wichtiger Etappensieg für unsere Grundrechte und die digitale Freiheit in Europa“, sagt Süleyman Zorba, Sprecher der Grünen für Digitalisierung und Netzpolitik. „Ich danke allen Aktivist:innen, NGOs, Expert:innen und unzähligen engagierten Menschen, die über Jahre hinweg Aufklärungsarbeit geleistet und Druck aufgebaut haben. Ohne diesen zivilgesellschaftlichen Einsatz wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.“

Zorba betont, dass Österreich bei der Ablehnung der Chatkontrolle eine zentrale Rolle eingenommen hat: „Wir haben uns als erstes Land in der EU mit einem bindenden Antrag klar gegen die Chatkontrolle gestellt. Diese Position ist bis heute gültig. Sie war ein starkes Signal in ganz Europa. Ich bin stolz, dass wir früh erkannt haben, wie gefährlich dieser Angriff auf Privatsphäre und Verschlüsselung gewesen wäre.“

Gleichzeitig mahnt Zorba zur Wachsamkeit: „Das Vorhaben ist vorerst gestoppt, aber nicht endgültig erledigt. Wir müssen weiter dafür sorgen, dass Verschlüsselung, Privatsphäre und digitale Sicherheit in Europa nicht geopfert werden.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright