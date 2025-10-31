- 31.10.2025, 09:00:06
Halloween 2025: Diese Süßigkeiten landen in Österreichs Einkaufskörben
Halloween steht kurz bevor – und das zeigt sich deutlich im Kaufverhalten der Kund:innen des Online-Supermarkts Gurkerl: In den Wochen rund um den 31. Oktober steigen die Bestellungen von Süßigkeiten, Kürbissen und Partyartikeln sprunghaft an. Gurkerl hat seine Verkaufsdaten der aktuellen Halloween-Saison ausgewertet und zeigt, welche Produkte heuer besonders beliebt sind – und welche neuen Trends sich im Vergleich zum Vorjahr abzeichnen.
Süßes oder Saures: Das sind die Halloween-Bestseller 2025
In der Halloween-Woche und der Woche davor stieg die Nachfrage nach Süßigkeiten um rund 20 % im Vergleich zum Oktober-Durchschnitt. Rund jede:r vierte Kund:in greift derzeit zu Süßigkeiten. Besonders beliebt sind in diesem Jahr:
- Küfferle Geisterschirmchen Milch
- Manner Schnitten Haselnuss
- Weiss Herzen/Sterne/Brezeln Vollmilch
- Milka Nussini 5er
- Maltesers Classic Maxi
- Trolli Sour Strawbies
- Marks & Spencer Schokokugeln Petrifying Pumpkins
- Smarties Mini Schokolinsen (in Schachteln)
- Kinder Schokolade
- Küfferle Schokoschirmchen Kürbis
Auffällig ist die starke Nachfrage nach Mini-Packungen und limitierten Halloween-Editionen – ideal zum Verteilen und mit Verpackungen, die bereits für die passende Spooky-Stimmung sorgen.
Kürbis-Boom zum Gruselfest
Auch beim Kürbis zeigt sich ein klarer Halloween-Effekt: Gegenüber dem September stiegen die Verkäufe im Oktober um 43 %. Besonders häufig landen derzeit Hokkaido-, Halloween- und Zierkürbisse im Einkaufskorb. Während im September noch Esskürbisse dominierten, steht im Oktober der klassische Schnitzkürbis im Mittelpunkt.
Snacks & Drinks für die Halloween-Partys
Nicht nur Süßes, auch Party-Snacks und Getränke sind gefragt. Besonders beliebt sind heuer Salzstangen, die Halloween-Fledermäuse von Soletti, klassische Kartoffelchips, Linsenchips sowie die Cheesy Bat Fangs von Marks & Spencer.
Bei den Getränken liegen Coca-Cola Zero, Mineralwasser (prickelnd), Apfelsaft und Red Bull vorn. Die Bestellungen von Red Bull stiegen dieses Jahr im Vergleich zu den zwei Wochen vor Halloween 2024 um rund 20 % – ein Hinweis darauf, dass viele das günstig gelegene Halloween-Wochenende (Freitag) zum Feiern nutzen.
Familien-Highlight: Backen, Basteln, Dekorieren
Halloween wird in Österreich zunehmend zum Familien-Event: Die Nachfrage nach Back- und Küchenzubehör sowie herbstlicher Deko stieg um 15 % im Vergleich zum Oktober-Durchschnitt. Viele Kund:innen nutzen das Halloween-Wochenende, um gemeinsam zu backen, zu dekorieren oder kleine Halloween-Leckereien zuzubereiten.
