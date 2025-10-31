SJ-Schindl: “Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss endlich Realität werden!“

Wien (OTS) -

Anlässlich des Equal Pay Day, der heuer am 2. November stattfindet, macht die Sozialistische Jugend Österreich vor dem Wirtschaftskammer-Campus in Wien auf die anhaltenden Lohnungleichheiten aufmerksam. “Dass Frauen in Österreich ab dem 2. November de facto gratis arbeiten, ist ein Skandal und muss sich ändern!” , betont Fiona Schindl, Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich.

Um die Lohnungleichheit zu verdeutlichen, wurden bei einer Aktion zwei Lehrberufe gegenübergestellt: Eine Friseurin, die im ersten Lehrjahr 760 Euro pro Monat verdient und einen Hochbauer, der im selben Zeitraum 1.309 Euro erhält. “Beide Berufe verlangen handwerkliches Geschick, körperliche Belastbarkeit und Verlässlichkeit, trotzdem werden typische „Frauenberufe“ deutlich schlechter bezahlt. Der Unterschied von 549 Euro zeigt, wie tief die systematische Abwertung von Frauenarbeit in unserer Gesellschaft verankert ist.“ betont Schindl. “Solange Berufe, in denen überwiegend Frauen tätig sind, schlechter bezahlt werden, bleibt Gleichstellung eine leere Floskel. Wir fordern endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ , so Schindl weiter.