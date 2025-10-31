BIO-Europe 2025: Die internationale Life Sciences-Branche schlägt in Wien auf

Wien (OTS) -

Mit einem Jahresumsatz von 22,7 Milliarden Euro, über 49.000 Beschäftigten und mehr als 750 Organisationen zählt Wiens wachsende Life Sciences-Branche zu den führenden in Europa. Vom 3. bis 5. November 2025 wird Wien zum internationalen Zentrum des Sektors: Die BIO-Europe – Europas führende Biotech-Konferenz – bringt rund 6.000 Teilnehmende aus über 60 Ländern und mehr als 3.000 Unternehmen, Startups, Entscheidungsträger*innen und Investor*innen aus Biotechnologie und Pharma in der Donaumetropole zusammen. Im Fokus der Konferenz steht die Vernetzung innerhalb der Life Sciences-Branche mit dem Ziel, zukunftsweisende Kooperationen in der Forschung, bei neuen Geschäftsmodellen und Investitionen anzustoßen. Die Veranstaltung dient auch als Plattform für den Wissensaustausch und vernetzt Startups mit potenziellen Investor*innen. Österreich wird mit mehr als 100 Unternehmen und Forschungseinrichtungen vertreten sein – ein Großteil davon aus Wien. Flankierend zur Konferenz stärkt die Wirtschaftsagentur Wien mit einer neuen Digitalkampagne die internationale Sichtbarkeit der Stadt als Hotspot für Forschung und Life Sciences.

„Wien lebt Gesundheitswirtschaft: In der Stadt gehen Spitzenforschung, Innovation und Wirtschaft Hand in Hand. Der Life Sciences-Sektor treibt den medizinischen Fortschritt voran – etwa in der Arzneimittelentwicklung und Krebsforschung – und schafft zukunftssichere Arbeitsplätze für die Menschen in Wien. Dass die BIO-Europe 2025 in Wien stattfindet, unterstreicht eindrucksvoll die internationale Bedeutung und Strahlkraft des Wirtschaftsstandorts“, sagt Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak. „Besonders freut mich, dass bereits über 20.000 Forscherinnen in Wien tätig sind. Das ist eine sehr positive Entwicklung und zeigt, dass unsere Maßnahmen zur Frauenförderung im MINT-Bereich greifen.“

Kampagne rückt Wien als erstklassigen Standort für Forschung und Entwicklung in den Fokus

Die 20 weltweit umsatzstärksten Life Sciences-Unternehmen sind bereits in Wien vertreten. Sie machen die Stadt zu einer zentralen Innovationsdrehscheibe Europas, die zahlreiche neue Organisationen und Unternehmen anzieht. Ein Beispiel ist das bahnbrechende AITHYRA Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. „Die europaweit einzigartige Forschungsinstitution vereint das Beste aus dem akademischen Bereich, der Industrie und Startups und liefert wegweisende Impulse für die Medizin der Zukunft. Als Standortagentur schafft die Wirtschaftsagentur Wien mit der Errichtung des neuen Life Sciences-Gebäudes, in welches das Institut 2029 einziehen wird, zusätzliche Flächen für Forschung und Entwicklung. Damit stärkt Wien nicht nur seine Position als Standort für Life Sciences, sondern wird auch zur Vorreiterin im Bereich Künstliche Intelligenz und Digitalisierung“, sagt Dominic Weiss, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.

Die neue internationale Digitalkampagne der Wirtschaftsagentur Wien wirft ein Spotlight auf den wachsenden und dynamischen Life Sciences-Standort Wien. Lokale und internationale Gründer*innen, Startups, Unternehmen sollen für Wien begeistert werden und erhalten Informationen zur Unterstützung ihrer Life Sciences-Projekte in Wien. Dafür wurden zentrale Informationen auf einer eigenen Website gebündelt. Unternehmenstestimonials und Forscher*innen erzählen ihre Geschichten. Die Seite ist unter www.wirtschaftsagentur.at/life-sciences erreichbar.

Über Wien als Life Sciences-Standort

Wien ist Sitz bedeutender internationaler Pharmaunternehmen wie Takeda, Octapharma, Boehringer Ingelheim. Die Stadt zählt zu den weltweit führenden Produktionsstandorten für lebenswichtige Medikamente. Allein Octapharma und Takeda verarbeiten in Wien jährlich rund vier Millionen Liter Blutplasma – das entspricht etwa einem Fünftel des weltweiten Volumens. Mit einer nationalen Zulassungsstelle verfügt die Stadt zudem über einen klaren Wettbewerbsvorteil im internationalen Umfeld: Sie erleichtert den Marktzugang und stärkt damit die Attraktivität des Standorts.

Wien bietet Unternehmen außerdem einen hochqualifizierten Talentepool: Über 34.000 Studierende in den Life Sciences und rund 8.800 wissenschaftliche Publikationen im Jahr 2024 unterstreichen, dass Wien eine führende Bildungs- und Forschungsmetropole ist. Die Wirtschaftsagentur Wien unterstützt Unternehmen der Wiener Life Sciences-Branche mit Beratung, Förderung, Vernetzung und Flächenangeboten – etwa mit den Startup Labs im Vienna BioCenter, wo junge Unternehmen leistbare Arbeitsplätze mit Zugang zu gemeinsamer Forschungsinfrastruktur erhalten.

Gastgeberin der BIO-Europe Konferenz ist die Arbeitsgemeinschaft LISAvienna – eine Kooperation der Wirtschaftsagentur Wien mit der Austria Wirtschaftsservice (aws).



Weitere Informationen:

www.wirtschaftsagentur.at

www.informaconnect.com/bioeurope

www.lisavienna.at