MOËT & CHANDON UND LA FAMIGLIA BARBARO LUDEN ZUM VIP-OPENING DES WINTER CHALETS IN DER REGINA MARGHERITA!

Wien (OTS) -

Bereits zum 9. Mal eröffneten die bekannte Gastro-Familie Barbaro und ihr Partner Moët & Chandon mit ihrem exklusiven Winter Chalet im Schanigarten der beliebtesten Pizzeria Regina Margherita die Wintersaison der Wiener Innenstadt. Unter dem Motto „A TOAST FOR A CAUSE“ wurde das Chalet im Hof des Palais Esterhazy gestern Abend fulminant eingeweiht – und avancierte wie jedes Jahr zum Society-Highlight der Saison.

Bei Champagner, Trüffel- und Kaviar-Pizza feierte eine erlesene Gästeschar aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Society den Auftakt in die kalte Jahreszeit. Seit 2016 verbindet das Winter Chalet Genuss mit Charity: Mit jedem verkauften Glas Champagner werden Spenden für Licht ins Dunkel gesammelt. Über die Jahre konnte der Familienbetrieb so bereits 150.000 Euro übergeben.

Unter den Gästen glänzten Gastgeber Luigi Barbaro mit Familie, Maurice Lebet (GF Moët Hennessy AT/CH), Mario Thaler (CEO Licht ins Dunkel) sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus der Society: Ekaterina & Christian Mucha, Clemens Trischler, Designer La Hong, Opernball-Designer Alexis Fernandez, Simone Lugner, Mister Austria Christopher Dengg, Stefan Koubek und Herbert Stanonik (Dancing Stars), Julien Rossier (CEO Bucherer), Mauro Maloberti u.v.m.

Ein Abend voller Stil, Glamour und Genuss – und einmal mehr ein starkes Signal für soziales Engagement in der Wiener Innenstadt.