  • 31.10.2025, 08:02:36
  • /
  • OTS0009

MOËT & CHANDON UND LA FAMIGLIA BARBARO LUDEN ZUM VIP-OPENING DES WINTER CHALETS IN DER REGINA MARGHERITA!

Champagner, Charity und italienische Herzlichkeit – das Winter Chalet von der Famiglia Barbaro begeistert Wien!

Luigi Jr. Barbaro , Luigi Sen. Barbaro , Antonio Barbaro
Wien (OTS) - 

Bereits zum 9. Mal eröffneten die bekannte Gastro-Familie Barbaro und ihr Partner Moët & Chandon mit ihrem exklusiven Winter Chalet im Schanigarten der beliebtesten Pizzeria Regina Margherita die Wintersaison der Wiener Innenstadt. Unter dem Motto „A TOAST FOR A CAUSE“ wurde das Chalet im Hof des Palais Esterhazy gestern Abend fulminant eingeweiht – und avancierte wie jedes Jahr zum Society-Highlight der Saison.

Bei Champagner, Trüffel- und Kaviar-Pizza feierte eine erlesene Gästeschar aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Society den Auftakt in die kalte Jahreszeit. Seit 2016 verbindet das Winter Chalet Genuss mit Charity: Mit jedem verkauften Glas Champagner werden Spenden für Licht ins Dunkel gesammelt. Über die Jahre konnte der Familienbetrieb so bereits 150.000 Euro übergeben.

Unter den Gästen glänzten Gastgeber Luigi Barbaro mit Familie, Maurice Lebet (GF Moët Hennessy AT/CH), Mario Thaler (CEO Licht ins Dunkel) sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus der Society: Ekaterina & Christian Mucha, Clemens Trischler, Designer La Hong, Opernball-Designer Alexis Fernandez, Simone Lugner, Mister Austria Christopher Dengg, Stefan Koubek und Herbert Stanonik (Dancing Stars), Julien Rossier (CEO Bucherer), Mauro Maloberti u.v.m.

Ein Abend voller Stil, Glamour und Genuss – und einmal mehr ein starkes Signal für soziales Engagement in der Wiener Innenstadt.

Rückfragen & Kontakt

Barbaro Gastronomie Gruppe
Luigi Barbaro, MA
Telefon: 06769426551
E-Mail: luigibarbarojunior@barbaro.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BRB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright