Neu auf OKTO: Der Dating-Story Podcast „Oida Echt“

Wien/Freistadt (OÖ) (OTS) -

Nach der erfolgreichen 50. Folge im Freien Radio Freistadt gönnen sich Kathrina Becker und Karoline Lafleur nun auch Bild zum Ton: Folge Nr. 51 des Dating-Story-Podcasts „Oida Echt“ mit dem Titel „Schlapfenpeter“ feiert als Video-Podcast am 6. November 2025 um 23:10 Uhr auf OKTO Premiere. Der Dating-Story-Podcast in der Video-Version wird jeden ersten Donnerstag im Monat um 23:10 Uhr zum Fixpunkt. Nach der TV-Erstausstrahlung linear und im Stream sind die Folgen in der Oktothek auf www.okto.tv abrufbar.

Datenschutzkonform heißen im Podcast rund um das Thema Dating alle Männer Peter und alle Frauen Laura. Und so lautet auch die verheißungsvolle Ankündigung von Folge 51: „Über unsere erste Folge aus Wien, die noch dazu gefilmt wird, sexuelle Feinheiten auf Feelds, abstinente Bands, Lichtprobleme, Ressourcenschonen, Pickelpickerl, Knasttränen, fehlende Mistkübel am Klo und die Wörter ‚bekindert‘, ‚G’schichtln‘ und ‚Serienmonogamist‘. Zuhörer:innestories: Fistelpeter und Schlapfenpeter.“ Denn in „Oida Echt“ berichten die beiden Podcasterinnen nicht nur von ihren Erfahrungen, sondern erzählen auch Stories ihrer Hörer:innen und bald Seher:innen. Damit das so bleibt, rufen sie zur Einsendung dieser Stories an oidaecht@gmx.at auf.

„Danke an Regiepeter, Tonpeter und die Kamerapeters und das ganze Team von Okto Community TV fürs Filmen und die grandiose Betreuung“, zeigen sich Kathrina Becker und Karoline Lafleur von ihrer ersten Fernseh-Aufzeichnung begeistert.

Der Dating-Story-Podcasts „Oida Echt“ bleibt dem Freien Radio Freistadt selbstverständlich in der Radio-Edition erhalten. Aktuell wird er jeden ersten Mittwoch im Monat um 22:00 Uhr gesendet und übersiedelt 2026 auf den Sendeplatz an jedem ersten Donnerstag im Monat um 22:00 Uhr mit einer Wiederholung am Freitag um 20:00 Uhr. Das Freie Radio Freistadt ist linear, im Stream und in der Mediathek der Website www.frf.at und im cultura broadcasting archive (CBA) abrufbar. OKTO und das Freie Radio Freistadt sind Mitglieder im Verband freier Rundfunk Österreich, der aktuell mit der Social Media-Kampange #aufeinerwellenlänge auf sich aufmerksam macht.