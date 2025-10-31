  • 31.10.2025, 08:00:32
AVISO Presseempfang 03.11.2025: Hotel Sacher Wien unter den „The World’s 50 Best Hotels 2025“

Weltweit renommierte Auszeichnung, Hotel Sacher Wien als einziges Hotel in der DACH-Region gelistet

Wien (OTS) - 

Gestern wurde das globale Ranking der „The World’s 50 Best Hotels 2025“ bei der Verleihung in London bekanntgegeben. Das familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Wien wurde erstmals aufgenommen.

Medieneinladung:
Anlässlich der Aufnahme in die Liste „The World’s 50 Best Hotels 2025“ findet am 3. November 2025 um 10:00 Uhr ein Presseempfang mit einem besonderen Highlight im Hotel Sacher Wien statt. Medienvertreter:innen sind herzlich willkommen.

Als Gesprächspartner und für Fotos stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Matthias Winkler, CEO Sacher Hotels

  • Andreas Keese, Hoteldirektor Hotel Sacher Wien

Anmeldungen und Fragen bitte per E-Mail an communications@sacher.com.

Rückfragen & Kontakt

Sacher Communications
Telefon: +43 1 51456 1276
E-Mail: communications@sacher.com

