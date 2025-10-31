Gewerkschaft GPA: Beschäftigte erteilen Sonntagsarbeit klare Absage

Wien (OTS) -

Bereits vor wenigen Wochen haben sich die Österreicherinnen und Österreich klar gegen eine Sonntagsöffnung im Handel ausgesprochen. In einer IFES-Umfrage betonten drei Viertel der Befragten, dass es keine weitere Belastung der Kolleg:innen durch Sonntagsarbeit braucht.

Heute folgt der nächste Paukenschlag: Überwältigende 97% der Handelsangestellten sprechen sich in einer aktuellen Umfrage der Gewerkschaft GPA dafür aus, dass der Sonntag weiterhin ein Tag für Familie und Erholung bleibt und erteilen einer möglichen Sonntagsöffnung damit erneut eine klare Absage.

In der vergangenen Woche war die Gewerkschaft GPA in allen Bundesländern unterwegs, um in Einkaufsstraßen und -zentren vor Ort direkt mit den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen und sie zu befragen. Insgesamt wurden österreichweit fast 20.000 Beschäftigte befragt – und sie haben ihre Haltung klar und deutlich zum Ausdruck gebracht: 97,1 Prozent der befragten Handelsangestellten lehnen Arbeiten am Sonntag ab.

Die Bevölkerung, und vor allem die Kolleginnen und Kollegen wissen, welche Konsequenzen eine Liberalisierung der Öffnungszeiten mit sich bringen würde: von noch weniger Planbarkeit für die Beschäftigten, die jetzt schon mit hohem Arbeitsdruck konfrontiert sind über fehlende Kinderbetreuungsangebote bis zu höheren Kosten für die Unternehmen selbst.

Das Einzige, das nicht garantiert ist, sind tatsächliche Mehreinnahmen. Denn egal ob Stadt oder Land, jung oder alt – in keiner Bevölkerungsgruppe findet sich eine Mehrheit für offene Geschäfte am Sonntag. Dementsprechend unwahrscheinlich ist auch ein plötzliches Konsumwunder, wenn sich der Konsum statt auf sechs auf sieben Tage verteilt.

Mit der aktuellen Befragung betonen die Gewerkschaft GPA sowie die Handelsangestellten einmal mehr ihr klares Nein zur Sonntagsöffnung. Fast 20.000 Stimmen zeigen unmissverständlich: Der Sonntag soll frei bleiben – dafür werden wir auch in Zukunft kämpfen!