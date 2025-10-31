Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod von Robert Reinagl

Wien (OTS) -

Betroffen zeigt sich Wiens Stadträtin für Kultur Veronica Kaup-Hasler über den Tod von Robert Reinagl: „Robert Reinagl war ein vielseitiger Künstler, dessen Leidenschaft für Theater, Film und die Musik ihn ebenso auszeichnete wie sein Engagement für die Gemeinschaft. Auf der Bühne begeisterte er sein Publikum, abseits der Bühne setzte er sich im Burgtheater mehr als zwei Jahrzehnte als Betriebsrat für seine Kolleg*innen und brachte sich gesellschaftspolitisch aktiv in das Leben der Stadt Wien ein.“

„Sein künstlerisches Schaffen reichte über das Theater hinaus“, so Kaup-Hasler: Als Sänger widmete er sich mit besonderer Zuneigung dem Wiener Lied. Er trat mit Persönlichkeiten wie Andy Radovan, den Neuen Wiener Concertschrammeln und Tommy Hojsa auf und gründete sein eigenes Trio, die „Geschwister Mondschein“. „Auch als Sprecher, etwa für die Wienbibliothek im Rathaus oder das Wien Museum, war er eng mit dem kulturellen Leben Wiens verbunden.“ Zudem unterrichtete Robert Reinagl am Konservatorium der Stadt Wien und war Lehrbeauftragter für Sprachgestaltung am Max Reinhardt Seminar.

„Robert Reinagl war fest in der Wiener Kulturszene verankert, er verband künstlerische Leidenschaft mit Verantwortungsbewusstsein für seine Mitmenschen. Wien verliert einen herzlichen Menschen mit Haltung, Humor und Liebe zur Kunst“, so Kaup-Hasler. „Meine tiefe Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Freund*innen und Kolleg*innen, die ihm nahestanden.“