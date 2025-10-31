  • 31.10.2025, 07:00:07
Vizekanzler und Kulturminister Babler zum Tod von Robert Reinagl: „Verlieren unverwechselbare Persönlichkeit“

Wien (OTS) - 

Großes Bedauern über den Tod von Robert Reinagl drückt Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler aus: „Mit Robert Reinagl verlieren wir eine unverwechselbare Persönlichkeit, einen großartigen Schauspieler und Sänger, der die Bühne, den Film und das Fernsehen geprägt hat. Sein Engagement am Burgtheater und seine große Liebe zur Wiener Musik werden unvergessen bleiben. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freund:innen und Kolleg:innen. Sein Vermächtnis wird auf unseren Bühnen weiterklingen.“

„Und ganz persönlich danke ich dir, lieber Robert, für deine Unterstützung und dafür, dass du mit mir um ein Stück mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft gekämpft hast”, so Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler.

