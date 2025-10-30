ID Austria Zukunftsforum – Erfolgreicher Auftakt des Dialogs mit Bürgerinnen und Bürgern über die digitale Zukunft Österreichs

Wien (OTS) -

Donnerstag, 30. Oktober 2025 – Im Bundeskanzleramt fand am Donnerstagabend mit mehr als 50 Bürgerinnen und Bürgern das erste Zukunftsforum von Digitalisierungsstaatssekretär zum Thema ID Austria statt, um gemeinsam die digitale Identität in Österreich weiterzuentwickeln.

In 10 Fokusgruppen wurde ua. ein Bedürfnisradar zur ID Austria durchgeführt, die Benutzerfreundlichkeit diskutiert sowie neue Anwendungsmöglichkeiten besprochen. Die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger fließen direkt in die Weiterentwicklung der ID Austria ein. Zentrale Ergebnisse des Austausches waren:

Mehr Alltagstauglichkeit: Die ID Austria wird von den Bürgerinnen und Bürgern breit genutzt und positiv bewertet – künftig sollen noch mehr Services direkt angebunden und Abläufe weiter vereinfacht werden. Die ID Austria wird von Bürgerinnen und Bürgern bereits breit genutzt und durchwegs positiv bewertet. In Zukunft sollen noch mehr Services direkt angebunden und Abläufe weiter vereinfacht werden. Beispielsweise wurde der Wunsch geäußert, sich auch im Kundenkonto des Mobilfunkanbieters mit der ID Austria anzumelden oder eine sichere und komfortable Anmeldeart für verschiedenste Services – etwa auf oesterreich.gv.at , in FinanzOnline oder auch beim Zugang zum eigenen Bankkonto durch die ID Austria zu ermöglichen .

Vertrauen durch Datenschutz: Sicherheit, Transparenz und Kontrolle über eigene Daten bleiben die entscheidenden Faktoren für Akzeptanz und Vertrauen.

Europaweite Nutzung als Ziel: Die grenzüberschreitende Verwendung digitaler Ausweise wird als größter Zukunftsvorteil gesehen – insbesondere im Zusammenspiel mit der kommenden EUDI-Wallet.

Digitale Inklusion: Digitale Identität muss für alle zugänglich sein – unabhängig von Alter, Herkunft oder digitaler Erfahrung. Eine klare Botschaft der Teilnehmenden war, dass Barrierefreiheit und Unterstützungsangebote weiter ausgebaut werden sollen.

Von nationalen zu europäischen digitalen Identitäten

Zentrales Thema des Abends war EUDI-Wallet (European Digital Identity Wallet) als wichtiger nächster Schritt hin zur europäischen digitalen Brieftasche. Mit der digitalen Ausweisplattform ist Österreich bereits Vorreiter bei der Gestaltung von Wallets für die digitale Verwaltung. In Zukunft wird es durch die Wallet möglich, Nachweise und Identitätsdaten – vom Führerschein bis zu Reisedokumenten – sicher, digital und europaweit zu nutzen. Die geplante Datenübergabe vom eigenen Gerät aus sorgt für maximale Vertraulichkeit und noch mehr Kontrolle über die eigenen Daten.

Damit stärkt die Wallet die digitale Selbstbestimmung jeder und jedes Einzelnen und trägt zu einem vernetzten Europa bei. Diese Weiterentwicklung der ID Austria zahlt damit auch auf ein zentrales Ziel der österreichischen Digitalisierungsagenda ein: Die digitale Souveränität. “Ausgehend von der Erfolgsgeschichte der ID Austria setzen wir den nächsten Schritt und schaffen mit der EUDI-Wallet noch mehr digitale Angebote für Bürgerinnen und Bürger, die EU-weit nutzbar sind,“ erklärt Staatssekretär Alexander Pröll.

Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern

Das Zukunftsforum bot konkrete Einblicke in diese neuen Konzepte rund um die ID Austria und die in Entwicklung befindliche EUDI Wallet. Gemeinsam mit Projektteammitgliedern des Bundeskanzleramts wurden Verbesserungsideen entwickelt, um die ID Austria Services noch stärker an den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger auszurichten.

Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer betonten den Wunsch, nach einfachen, barrierefreien und transparenten Abläufen, höchster Datensicherheit und größtmöglicher Kontrolle über persönliche Informationen. Zudem ist gewünscht, dass digitale Nachweise für noch mehr Services im Alltag verwendet werden können – etwa bei Behördenwegen, Reisen oder Bankgeschäften.

„Die ID Austria ist ein Meilenstein der Digitalisierung und ein gutes Produkt erkennt man daran, dass es den Wunsch nach Verbesserung weckt. Mit der ID Austria haben wir eine starke Basis – und gemeinsam mit der Bevölkerung wollen wir sie weiterdenken. Daher bedanke ich mich bei allen, die sich an diesem Prozess konstruktiv beteiligen,“ betont Staatssekretär Pröll.

Weiteres Zukunftsforum zu KI-Lösungen geplant

Nach der erfolgreichen ID Austria Servicetour setzt das Bundeskanzleramt seine Informations- und Serviceoffensive fort. Das Zukunftsforum wird künftig regelmäßig als Dialogplattform mit Bürgerinnen und Bürgern stattfinden. Der nächste Themenschwerpunkt steht bereits fest: „Künstliche Intelligenz in der Verwaltung“ – im Fokus steht, wie KI-Lösungen Verwaltungsprozesse effizienter und bürgernäher gestalten können.

(Schluss)