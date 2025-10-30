Mahrer: Robert Reinagl - Ein großer Künstler und Wiener mit Herz ist gegangen

Wien (OTS) -

„Mit Robert Reinagl verliert Wien nicht nur einen herausragenden Schauspieler, sondern auch eine Persönlichkeit, die auf und abseits der Bühne stets mit Leidenschaft, Tiefgang und Menschlichkeit beeindruckt hat“, so Gemeinderat Karl Mahrer, Kultursprecher der Wiener Volkspartei, anlässlich des Todes des Burgschauspielers.

Reinagl, 1968 in Wien geboren, war seit dem Jahr 2000 fixes Mitglied des Ensembles des Burgtheaters und prägte mit seinen Rollen – von Klassik bis Gegenwartsdramatik – über Jahrzehnte hinweg die heimische Theaterlandschaft. Neben seiner Arbeit auf der Bühne war er auch in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, als Wienerliedsänger, Sprecher und Lehrer tätig. „Sein künstlerisches Schaffen war geprägt von Vielseitigkeit, Hingabe und der spürbaren Liebe zu seiner Heimatstadt Wien. Robert Reinagl war ein Schauspieler mit Charakter, ein Mensch mit Haltung – und einer, der das Publikum stets berührt hat“, so Mahrer.

„Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern. Wien trauert um einen großen Künstler, der seiner Stadt und ihrem kulturellen Leben unvergessen bleiben wird“, so Mahrer abschließend.