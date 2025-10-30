GOURMET ehrt langjährige Mitarbeiter:innen und sagt Danke

Wien (OTS) -

126 Mitarbeiter:innen feiern heuer bei GOURMET ein rundes oder halbrundes Dienstjubiläum. Die Geschäftsführung bedankt sich bei ihnen persönlich für ihre lange Verbundenheit und ihren täglichen Einsatz für das Unternehmen. Bei den Jubiläumsfeiern in Wien und St. Pölten werden außerdem 23 Mitarbeiter:innen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Wertschätzung und Zusammenhalt als gelebte Unternehmenskultur

„Unsere Mitarbeiter:innen sind das Herzstück unseres Erfolgs. Ihre Treue zu GOURMET, ihre Leidenschaft und ihre Loyalität prägen das Unternehmen seit vielen Jahren“, betont Geschäftsführer Herbert Fuchs. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass uns so viele Mitarbeiter:innen über Jahrzehnte hinweg verbunden bleiben. Das zeigt, dass Wertschätzung, Zusammenhalt und Verlässlichkeit bei GOURMET nicht nur Schlagworte sind.“

GOURMET als attraktiver Arbeitgeber

Unter den Jubilar:innen befinden sich auch heuer wieder Mitarbeiter:innen mit bis zu 35 Jahren Zugehörigkeit zum Unternehmen. Als attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber bietet GOURMET langfristige Perspektiven und vielfältige Job- und Entwicklungsmöglichkeiten.

GOURMET schafft Rahmenbedingungen, in denen sich Mitarbeiter:innen wohlfühlen und entfalten können – wie beispielweise flexible Arbeitszeitmodelle, umfassende Weiterbildungsangebote sowie zahlreiche Benefits im Bereich Gesundheitsförderung, Mitarbeiter:innenevents und Vergünstigungen. Chancengleichheit, Teamgeist und eine möglichst gute Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit bilden das Fundament der Unternehmenskultur. Für dieses Engagement wurde dem Unternehmen heuer bereits zum fünften Mal das staatliche Gütezeichen „Audit berufundfamilie“ verliehen. Dass so viele Mitarbeiter:innen GOURMET über viele Jahre hinweg die Treue halten, ist für das Unternehmen Bestätigung und Ansporn zugleich, diesen Weg konsequent weiterzugehen.

