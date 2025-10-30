  • 30.10.2025, 15:50:04
  • /
  • OTS0119

GOURMET ehrt langjährige Mitarbeiter:innen und sagt Danke

Bei den Jubiläumsfeiern 2025 in Wien und St. Pölten stehen jene Mitarbeiter:innen im Mittelpunkt, die das Unternehmen seit vielen Jahren treu begleiten.

Gemeinsames Feiern der Jubilar:innen am Frischküche-Standort St. Pölten.
Wien (OTS) - 

126 Mitarbeiter:innen feiern heuer bei GOURMET ein rundes oder halbrundes Dienstjubiläum. Die Geschäftsführung bedankt sich bei ihnen persönlich für ihre lange Verbundenheit und ihren täglichen Einsatz für das Unternehmen. Bei den Jubiläumsfeiern in Wien und St. Pölten werden außerdem 23 Mitarbeiter:innen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Wertschätzung und Zusammenhalt als gelebte Unternehmenskultur

„Unsere Mitarbeiter:innen sind das Herzstück unseres Erfolgs. Ihre Treue zu GOURMET, ihre Leidenschaft und ihre Loyalität prägen das Unternehmen seit vielen Jahren“, betont Geschäftsführer Herbert Fuchs. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass uns so viele Mitarbeiter:innen über Jahrzehnte hinweg verbunden bleiben. Das zeigt, dass Wertschätzung, Zusammenhalt und Verlässlichkeit bei GOURMET nicht nur Schlagworte sind.“

GOURMET als attraktiver Arbeitgeber

Unter den Jubilar:innen befinden sich auch heuer wieder Mitarbeiter:innen mit bis zu 35 Jahren Zugehörigkeit zum Unternehmen. Als attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber bietet GOURMET langfristige Perspektiven und vielfältige Job- und Entwicklungsmöglichkeiten.

GOURMET schafft Rahmenbedingungen, in denen sich Mitarbeiter:innen wohlfühlen und entfalten können – wie beispielweise flexible Arbeitszeitmodelle, umfassende Weiterbildungsangebote sowie zahlreiche Benefits im Bereich Gesundheitsförderung, Mitarbeiter:innenevents und Vergünstigungen. Chancengleichheit, Teamgeist und eine möglichst gute Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit bilden das Fundament der Unternehmenskultur. Für dieses Engagement wurde dem Unternehmen heuer bereits zum fünften Mal das staatliche Gütezeichen „Audit berufundfamilie“ verliehen. Dass so viele Mitarbeiter:innen GOURMET über viele Jahre hinweg die Treue halten, ist für das Unternehmen Bestätigung und Ansporn zugleich, diesen Weg konsequent weiterzugehen.

Mehr über GOURMET erfahren Sie hier: GOURMET | OTS.at

Über GOURMET

Rückfragen & Kontakt

GOURMET Unternehmenskommunikation
Martina Baumeister MSc, +43 664 966 45 42, martina.baumeister@
gourmet.at
Lena Schiwampl, BA, +43 664 9664667, lena.schiwampl@gourmet.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GOU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright