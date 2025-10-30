Presseaviso: ÖHKV-Tagung 2025 im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf

Bad Tatzmannsdorf (OTS) -

Am 6. und 7. November 2025 findet die Jahrestagung des Österreichischen Heilbäder- und Kurorteverbands (ÖHKV) im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf statt.

Im Fokus stehen aktuelle Themen der Kurmedizin, Prävention und Nachhaltigkeit – präsentiert von renommierten Expert:innen der österreichischen Gesundheitslandschaft.

Eröffnet wird die Tagung von Gesundheits-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (BMASGPK). Die beiden Tage bringen wichtige Stimmen der österreichischen Kur- und Gesundheitsbranche zusammen:

a.o. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der GÖG, spricht über „Maßnahmen und Bedeutung der Prävention für die Gesundheit“

Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, Medizinische Universität Wien, zeigt auf, welchen Mehrwert die Balneologie im multimodalen Behandlungskonzept von Arthrose und Rückenschmerz hat.

Mag.a Canan Aytekin, Generaldirektor-Stellvertreterin der Pensionsversicherung, widmet sich dem Thema „Reha und Gesundheitsvorsorge – Herausforderungen anpacken, Wege überdenken und Zukunft gestalten“.

Klaus Lemmerer (Alpentherme Gastein) und Mag. Markus Steindorfer, BSc (Humanomed IT Solutions GmbH) präsentieren digitale Lösungen für eine effiziente Therapieplanung.

Birgit Farnleitner, MA, Expertin für Nachhaltigkeit und Gesundheit, beleuchtet Chancen einer nachhaltigen Positionierung für Kurbetriebe.

REDUCE als Bühne für die Zukunft der Kurmedizin

REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf - Ein traditionsreicher Ort der Heilkunst, der mit seiner modernen Infrastruktur die ideale Bühne für diesen fachlichen Austausch bietet. Kur und GVA (Gesundheitsvorsorge Aktiv) bilden den wichtigsten Schwerpunkt in der Positionierung des Resorts.

„ Die ÖHKV-Tagung heuer bei uns auszurichten, ist ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Bad Tatzmannsdorf als Gesundheitsstandort. Wir freuen uns, dass wir als REDUCE für diesen wichtigen Austausch von Erfahrungen und innovativen Impulsen den optimalen Rahmen bieten dürfen. “ Mag. Andreas Leitner, Geschäftsführer REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf

Über den ÖHKV

Der Österreichische Heilbäder- und Kurorteverband ist seit Jahrzehnten die zentrale Stimme der Kur-, Reha- und Gesundheitsbetriebe Österreichs. Er vertritt die Interessen der Branche, fördert wissenschaftlichen Austausch und setzt sich für die Weiterentwicklung der Gesundheitsvorsorge im Land ein.

Medienvertreter sind zu den Vorträgen der angeführten Referenten gegen Voranmeldung herzlich eingeladen.

Programm - ÖHKV Jahrestagung

ch das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf

Datum: 06.11.2025, 14:00 Uhr - 07.11.2025, 12:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf - Kultursaal

URL: https://oehkv.at/fileadmin/OEHKV/Einladung_%C3%96HKV.pdf