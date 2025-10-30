FPÖ-Landbauer: Rot-weiß-rotes Fahnenmeer am Nationalfeiertag ist gelebte Heimatliebe

St. Pölten (OTS) -

nachdem die Aufregung in mancher Partei groß zu sein scheint und aktuell einige Anfragen eingehen, informiert die FPÖ Niederösterreich alle Medien gleichzeitig mit nachstehender Presseaussendung:

Rot-weiß-rote Fahnen, Familien mit Kindern, Blasmusik und geselliges Beisammensein – das war der „Tag der Fahne“ der FPÖ Niederösterreich am Hauptplatz in Korneuburg am 26. Oktober. Für FPÖ-Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer ist die künstliche Aufregung völlig absurd.

„Das Empörungsorchester kann noch so laut aufspielen. Wir lassen uns die Liebe zu Österreich von niemandem madig machen. Am Nationalfeiertag die rot-weiß-rote Fahne hochzuhalten, ist kein Skandal, sondern für viele Österreicher eine Selbstverständlichkeit. Wir sind stolz auf dieses Land, auf unsere Freiheit und die immerwährende Neutralität. Genau das feiern wir am 26. Oktober. Worauf wir nicht stolz sind, ist diese Bundesregierung, die unsere Neutralität zu Grabe trägt, sich an der europäischen Kriegstreiberei beteiligt und unsere Heimat Österreich in den Abgrund führt. Im Gegensatz zur Verlierer-Ampel tragen wir Freiheitliche Rot-Weiß-Rot das ganze Jahr im Herzen“, sagt Landbauer.

Wie absurd die Aufregung ist, zeigt ein Blick ins Archiv der Kronen Zeitung, die am 26. Oktober 2019 noch selbst in der Salzburg-Ausgabe „So feiert Salzburg den Tag der Fahne“ titelt. Darüber hinaus gibt es unzählige Postings, angefangen vom Roten Kreuz bis hin zu den Pfadfindern, die ihren Stolz auf Österreich am Tag der Fahne zum Ausdruck bringen.

„Dass man heute schon erklären muss, warum man sich zu Rot-Weiß-Rot bekennt, ist jenseitig. Offenbar haben manche verlernt, stolz auf unser Land zu sein“, so Udo Landbauer.

Fotolink Veranstaltung: https://www.transfernow.net/dl/20251030GmUX0qeJ © FPÖ Niederösterreich