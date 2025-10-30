  • 30.10.2025, 13:54:03
KHM: Miniaturporträts mit Stil - „Kopf & Kragen. Münzen machen Mode“

Von kaiserlichen Kronen bis zu barocken Krägen: Die neue Ausstellung im Münzkabinett eröffnet ab 11. November einen universellen Blick auf Identität, Stil und Macht.

Münzbilder zählen zu den kleinsten Porträts der Welt – und erzählen dabei große Geschichten. Auf engstem Raum vereinen sich Mode, Macht und Identität: Frisuren, Kronen, Hüte und Krägen werden zu Symbolen von Status und Stilbewusstsein. Die Ausstellung „Kopf & Kragen. Münzen machen Mode“ im Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums lädt ab 11. November 2025 zu einer Zeitreise durch die Modegeschichte im Miniaturformat ein.

Kleinste Meisterwerke der Gravurkunst

Mehr als hundert Münzen und Medaillen aus mehreren Jahrtausenden zeigen, dass Porträts auf Münzen nicht nur als Herrschaftszeichen mit hoher Symbolkraft dienten, sondern auch modische Trends setzten. Ob die aufwendig geflochtenen Frisuren adeliger Frauen der Renaissance, die prunkvollen „Medici-Krägen“ der französischen Königin Maria de Medici, exotische Tierkopfkronen oder die überdimensionierten Lockenperücken des Barock – jede Darstellung vermittelt politische Botschaften und ästhetische Ideale ihrer Zeit. Aus dieser Sicht können viele der abgebildeten Persönlichkeiten als historische Fashion-Ikonen betrachtet werden.

Das Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums besitzt eine der bedeutendsten Münzsammlungen der Welt und zeigt mit dieser Ausstellung, dass Münzen weit mehr sind als Zahlungsmittel.

Die Ausstellung wird im Rahmen der Jahrespressekonferenz des Kunsthistorischen Museums am 10. November 2025, 10 Uhr, mit einer Führung vorgestellt. Ameldungen bitte unter presse@khm.at.

Im Rahmenprogramm der Ausstellung finden im Zeitraum vom 13.11. bis 15.12. jeden Donnerstag (13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12.; jeweils 17-18 Uhr) Überblicksführungen statt. Führungsticket 6 Ꞓ

Kopf und Kragen.
Münzen machen Mode
11.11.2025 bis 6.9.2026

„Kopf & Kragen. Münzen machen Mode“ - Presseführung

„Kopf & Kragen. Münzen machen Mode“ - Presseführung im Rahmen der Jahrespressekonferenz des KHM-Museumsverbands

Datum: 10.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Kunsthistorisches Museum
Maria Theresien-Platz
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

KHM-Museumsverband
Wolfgang Lamprecht (ext. Leitung)
Mag. Sarah Aistleitner
Tanja Stigler

Telefon: +43 1 525 24 -4025/ -4019
E-Mail: presse@khm.at
Website: https://www.khm.at/

