Festival „Texte & Töne“ 2025 des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Gemeinsam mit dem Symphonieorchester Vorarlberg, dem Ensemble plus und dem Literaturhaus Vorarlberg lädt der ORF Vorarlberg am Samstag, 8. November 2025, zum Festival „Texte & Töne“ ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ein. Von 15.00 bis 23.00 Uhr gibt es die Möglichkeit, neue Musik und Literatur in und aus Vorarlberg live und bei freiem Eintritt kennenzulernen.

Sechs Uraufführungen und eine österreichische Erstaufführung

Insgesamt sechs Uraufführungen präsentieren das Symphonieorchester Vorarlberg und das Ensemble plus. Darunter sind Werke der Vorarlberger Komponistinnen Anna Maly und Gerda Poppa, vom Vorarlberger Komponisten Martin Theodor Gut und des jungen Vorarlberger Schlagzeugers und Songwriters Michael Naphegyi. Eine österreichische Erstaufführung des kanadisch-französischen Komponisten Samuel Andreyev steht ebenfalls auf dem Programm. Es dirigieren Paul-Boris Kertsman und Thomas Gertner.

Starke Stimmen aus der Literatur

2025 sind bei „Texte & Töne“ literarische Beiträge von Michael Köhlmeier („Die Verdorbenen“), Gesa Olkusz („Die Sprache meines Bruders“) und Sarah Kuratle („Chimäre“) zu hören. So wie die Musik das Unsagbare hörbar macht, hört die Literatur in die Tiefenschichten unserer Gegenwart hinein und damit in ihre Widersprüche, ihre Verletzlichkeit sowie in ihre Sehnsucht nach Verbindung. Köhlmeier, Olkusz und Kuratle liefern bei diesem Festival drei unterschiedliche Stimmen und Klangwelten, verbunden durch die Frage, wie wir in einer verletzlichen Welt Resonanz finden können.

Eva Teimel (Ö1) und Jasmin Ölz (ORF Vorarlberg) moderieren dieses Festival und führen Interviews mit den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern. Der ORF Vorarlberg zeichnet diese einzigartige Veranstaltung auf. Auszüge werden am 18. November auf Ö1 zu hören sein – im „Ö1 Konzert“ um 19.30 Uhr sowie in der Sendung „Sound Art: Zeit-Ton“ um 23.00 Uhr. ORF Radio Vorarlberg bringt Ausschnitte in der Sendung „Das Konzert“ am 15. Dezember ab 20.00 Uhr.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Es ist uns eine große Freude, gemeinsam mit dem Symphonieorchester Vorarlberg, dem Ensemble plus und dem Literaturhaus Vorarlberg dieses herausragende Festival im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zu präsentieren. Alle sind herzlich eingeladen, mit ‚Texte & Töne‘ ein hochkarätiges musikalisches und literarisches Programm zu genießen.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „‚Texte & Töne‘ im ORF Vorarlberg steht für mutige Kunst und kluge Gedanken. Dieses einzigartige Festival öffnet den Raum für Stimmen und Klänge, die überraschen, herausfordern und berühren.“