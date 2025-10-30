Photovoltaik-Carports treffen auf Premium-Mobilität

Linz (OTS) -

Mit der Inbetriebnahme einer hochmodernen Photovoltaik-Car­portanlage am Standort Porsche Inter Auto, Industriezeile 72 in Linz, setzen das führende Autohaus und der oberösterreichische PV-Carport-Spezialist Sunport ein starkes Zeichen für nachhaltige Energie, Innovation und Umweltschutz.

Die neue Anlage umfasst 42 Doppel-PV-Carports mit 82 Stellplätzen und einer Gesamtleis­tung von 257,85 kWp. Künftig liefert sie sauberen Solarstrom für den Standortbetrieb und die E-Mobilitätsinfrastruktur von Porsche Inter Auto. Gleichzeitig sorgen die Überdachun­gen für umfassenden Schutz vor Hagel, Sonne und Niederschlag – ein Aspekt, der für Por­sche Inter Auto besonders relevant ist, um wertvolle Fahrzeuge optimal zu schützen.

„Oberösterreich ist ein Land der Innovation und des Fortschritts. Projekte wie diese zei­gen, dass Wirtschaftskraft und Klimaschutz perfekt zusammengehen können. Mit Investitio­nen in nachhaltige Energieinfrastruktur stärkt Porsche Inter Auto nicht nur den Wirtschaftsstandort, sondern auch das Vertrauen in zukunftsfähige Mobilität“, betont Lan­deshauptmann Dr. Thomas Stelzer bei der Eröffnung.

Sunport, als ausgewiesener Spezialist für PV-Carports, überzeugt mit einer schnellen, res­sourcenschonenden Umsetzung: Die Anlagen benötigen keine Fundamente und keine Grabungsarbeiten, sind variabel in Höhe und Tiefe und ideal für Schräg- wie Parallelparker geeignet. Das macht sie flexibel und wirtschaftlich zugleich.

„Mit der neuen PV-Carportanlage leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieeffizienz direkt am Standort“, erklärt Mag. (FH) Thomas Herndl, Geschäftsfüh­rer der Porsche Inter Auto Oberösterreich. „Wir erzeugen sauberen Strom für unsere tägli­chen Prozesse und zugleich einen sichtbaren Mehrwert für Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden.“

Sunport-Geschäftsführer Dr. Paul Ablinger ergänzt: „Unsere PV-Carports vereinen Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Beson­ders freut uns die Zusammenarbeit mit Porsche Austria, weil sie zeigt, dass Klimaschutz und Premium-Mobilität perfekt zusammenpassen.“

Mit diesem Vorzeigeprojekt setzt Porsche Inter Auto in Oberösterreich ein deutliches Zei­chen in Richtung energieautarker Mobilität und unterstützt die Photovoltaik-Strategie 2030 des Landes Oberösterreich, die auf massiven Ausbau der regionalen Sonnenstromproduk­tion abzielt.

Projekt-Highlights