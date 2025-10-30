- 30.10.2025, 13:15:05
- /
- OTS0107
Photovoltaik-Carports treffen auf Premium-Mobilität
Eröffnung der neuen Sunport PV-Carport-Anlage bei Porsche Inter Auto in Linz
Mit der Inbetriebnahme einer hochmodernen Photovoltaik-Carportanlage am Standort Porsche Inter Auto, Industriezeile 72 in Linz, setzen das führende Autohaus und der oberösterreichische PV-Carport-Spezialist Sunport ein starkes Zeichen für nachhaltige Energie, Innovation und Umweltschutz.
Die neue Anlage umfasst 42 Doppel-PV-Carports mit 82 Stellplätzen und einer Gesamtleistung von 257,85 kWp. Künftig liefert sie sauberen Solarstrom für den Standortbetrieb und die E-Mobilitätsinfrastruktur von Porsche Inter Auto. Gleichzeitig sorgen die Überdachungen für umfassenden Schutz vor Hagel, Sonne und Niederschlag – ein Aspekt, der für Porsche Inter Auto besonders relevant ist, um wertvolle Fahrzeuge optimal zu schützen.
„Oberösterreich ist ein Land der Innovation und des Fortschritts. Projekte wie diese zeigen, dass Wirtschaftskraft und Klimaschutz perfekt zusammengehen können. Mit Investitionen in nachhaltige Energieinfrastruktur stärkt Porsche Inter Auto nicht nur den Wirtschaftsstandort, sondern auch das Vertrauen in zukunftsfähige Mobilität“, betont Landeshauptmann Dr. Thomas Stelzer bei der Eröffnung.
Sunport, als ausgewiesener Spezialist für PV-Carports, überzeugt mit einer schnellen, ressourcenschonenden Umsetzung: Die Anlagen benötigen keine Fundamente und keine Grabungsarbeiten, sind variabel in Höhe und Tiefe und ideal für Schräg- wie Parallelparker geeignet. Das macht sie flexibel und wirtschaftlich zugleich.
„Mit der neuen PV-Carportanlage leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieeffizienz direkt am Standort“, erklärt Mag. (FH) Thomas Herndl, Geschäftsführer der Porsche Inter Auto Oberösterreich. „Wir erzeugen sauberen Strom für unsere täglichen Prozesse und zugleich einen sichtbaren Mehrwert für Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden.“
Sunport-Geschäftsführer Dr. Paul Ablinger ergänzt: „Unsere PV-Carports vereinen Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Besonders freut uns die Zusammenarbeit mit Porsche Austria, weil sie zeigt, dass Klimaschutz und Premium-Mobilität perfekt zusammenpassen.“
Mit diesem Vorzeigeprojekt setzt Porsche Inter Auto in Oberösterreich ein deutliches Zeichen in Richtung energieautarker Mobilität und unterstützt die Photovoltaik-Strategie 2030 des Landes Oberösterreich, die auf massiven Ausbau der regionalen Sonnenstromproduktion abzielt.
Projekt-Highlights
- 42 Doppel-PV-Carports mit 82 Stellplätzen
- Gesamtleistung: 257,85 kWp
- Rasche Montage – keine Fundamente, keine Grabungsarbeiten
- Variabel in Höhe und Tiefe, für Schräg- und Parallelparker geeignet
- Durchgehender Hagelschutz über sämtliche Stellplätze und Fahrgassen
- Saubere Energieproduktion direkt am Standort
Rückfragen & Kontakt
WKA Ökostrom Photovoltaik GmbH
Telefon: 069912120788
E-Mail: office@sunport.at
Website: https://www.sunport.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF