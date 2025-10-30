  • 30.10.2025, 13:15:05
  • /
  • OTS0107

Photovoltaik-Carports treffen auf Premium-Mobilität

Eröffnung der neuen Sunport PV-Carport-Anlage bei Porsche Inter Auto in Linz

Sunport PV Anlage @ Porsche Inter Auto Linz
Linz (OTS) - 

Mit der Inbetriebnahme einer hochmodernen Photovoltaik-Car­portanlage am Standort Porsche Inter Auto, Industriezeile 72 in Linz, setzen das führende Autohaus und der oberösterreichische PV-Carport-Spezialist Sunport ein starkes Zeichen für nachhaltige Energie, Innovation und Umweltschutz.

Die neue Anlage umfasst 42 Doppel-PV-Carports mit 82 Stellplätzen und einer Gesamtleis­tung von 257,85 kWp. Künftig liefert sie sauberen Solarstrom für den Standortbetrieb und die E-Mobilitätsinfrastruktur von Porsche Inter Auto. Gleichzeitig sorgen die Überdachun­gen für umfassenden Schutz vor Hagel, Sonne und Niederschlag – ein Aspekt, der für Por­sche Inter Auto besonders relevant ist, um wertvolle Fahrzeuge optimal zu schützen.

„Oberösterreich ist ein Land der Innovation und des Fortschritts. Projekte wie diese zei­gen, dass Wirtschaftskraft und Klimaschutz perfekt zusammengehen können. Mit Investitio­nen in nachhaltige Energieinfrastruktur stärkt Porsche Inter Auto nicht nur den Wirtschaftsstandort, sondern auch das Vertrauen in zukunftsfähige Mobilität“, betont Lan­deshauptmann Dr. Thomas Stelzer bei der Eröffnung.

Sunport, als ausgewiesener Spezialist für PV-Carports, überzeugt mit einer schnellen, res­sourcenschonenden Umsetzung: Die Anlagen benötigen keine Fundamente und keine Grabungsarbeiten, sind variabel in Höhe und Tiefe und ideal für Schräg- wie Parallelparker geeignet. Das macht sie flexibel und wirtschaftlich zugleich.

„Mit der neuen PV-Carportanlage leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieeffizienz direkt am Standort“, erklärt Mag. (FH) Thomas Herndl, Geschäftsfüh­rer der Porsche Inter Auto Oberösterreich. „Wir erzeugen sauberen Strom für unsere tägli­chen Prozesse und zugleich einen sichtbaren Mehrwert für Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden.“

Sunport-Geschäftsführer Dr. Paul Ablinger ergänzt: „Unsere PV-Carports vereinen Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Beson­ders freut uns die Zusammenarbeit mit Porsche Austria, weil sie zeigt, dass Klimaschutz und Premium-Mobilität perfekt zusammenpassen.“

Mit diesem Vorzeigeprojekt setzt Porsche Inter Auto in Oberösterreich ein deutliches Zei­chen in Richtung energieautarker Mobilität und unterstützt die Photovoltaik-Strategie 2030 des Landes Oberösterreich, die auf massiven Ausbau der regionalen Sonnenstromproduk­tion abzielt.

Projekt-Highlights

  • 42 Doppel-PV-Carports mit 82 Stellplätzen
  • Gesamtleistung: 257,85 kWp
  • Rasche Montage – keine Fundamente, keine Grabungsarbeiten
  • Variabel in Höhe und Tiefe, für Schräg- und Parallelparker geeignet
  • Durchgehender Hagelschutz über sämtliche Stellplätze und Fahrgassen
  • Saubere Energieproduktion direkt am Standort

Rückfragen & Kontakt

WKA Ökostrom Photovoltaik GmbH
Telefon: 069912120788
E-Mail: office@sunport.at
Website: https://www.sunport.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright