„Das Gespräch“ zum Thema „Teure Lebensmittel: Sinken die Preise?“
Am 2. November um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Haraszti, Schmidt und Böheim
Die Lebensmittelpreise steigen seit Jahren, und ein Ende ist nicht in Sicht. Während die SPÖ mit staatlichen Eingriffen droht, verweist der Handel auf teure Energie und hohe Löhne. Mitten in diesem Konflikt fragen sich die Konsumentinnen und Konsumenten: Werden Lebensmittel in Österreich jemals wieder günstiger? Welche Maßnahmen könnten die Preise und damit die Inflation nachhaltig senken? Oder müssen wir uns dauerhaft auf hohe Preise einstellen? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 2. November 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 „Das Gespräch“ mit:
Marcel Haraszti
Vorstand REWE Int.
Michaela Schmidt
Staatssekretärin SPÖ
Michael Böheim
Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO
