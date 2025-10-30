„Das Gespräch“ zum Thema „Teure Lebensmittel: Sinken die Preise?“

Wien (OTS) -

Die Lebensmittelpreise steigen seit Jahren, und ein Ende ist nicht in Sicht. Während die SPÖ mit staatlichen Eingriffen droht, verweist der Handel auf teure Energie und hohe Löhne. Mitten in diesem Konflikt fragen sich die Konsumentinnen und Konsumenten: Werden Lebensmittel in Österreich jemals wieder günstiger? Welche Maßnahmen könnten die Preise und damit die Inflation nachhaltig senken? Oder müssen wir uns dauerhaft auf hohe Preise einstellen? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 2. November 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 „Das Gespräch“ mit:

Marcel Haraszti

Vorstand REWE Int.

Michaela Schmidt

Staatssekretärin SPÖ

Michael Böheim

Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO