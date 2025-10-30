Erlebe Korea in Wien!

Wien (OTS) -

Kostenlose Tickets demnächst über dabei! erhältlich:

1. Kimchi-Festival

Wann: Freitag, 31. Oktober 2025, 14:00–17:00 Uhr

Wo: Korea Kulturhaus

Der Verein der Koreaner in Österreich lädt zum traditionellen "Kimjang (김장)“, der Kunst des Kimchi-Machens.

2. J ahreskonzert des Austrian-Korean Philharmonic Orchestra (AKPO)

Wann: Sonntag, 9. November 2025, 15:00 Uhr

Wo: Musikverein Wien

Musiker:Innen aus Korea und Österreich spielen unter Martin Haselböck.