  • 30.10.2025, 12:58:32
  • /
  • OTS0104

Erlebe Korea in Wien!

Tickets für koreanische Events auf der dabei! App gewinnen

Wien (OTS) - 

Die dabei! App ist die Vorteilsplattform für Wien. Kostenlos im App Store und bei Google Play. Kostenlose Tickets demnächst über dabei! erhältlich:

1. Kimchi-Festival
Wann: Freitag, 31. Oktober 2025, 14:00–17:00 Uhr
Wo: Korea Kulturhaus
Der Verein der Koreaner in Österreich lädt zum traditionellen "Kimjang (김장)“, der Kunst des Kimchi-Machens.

2. Jahreskonzert des Austrian-Korean Philharmonic Orchestra (AKPO)
Wann: Sonntag, 9. November 2025, 15:00 Uhr
Wo: Musikverein Wien
Musiker:Innen aus Korea und Österreich spielen unter Martin Haselböck.

3. Exklusive Führung mit W24 im Korea Kulturzentrum
Wann: Donnerstag, 20. November 2025, 18:00 Uhr
Wo: Korea Kulturzentrum
Direktor Jin Hong Rim führt durch die Ausstellung „Hangeul Cultural Products“ und das Musikprogramm „WHATWHY GUGAK“. Tickets nur bei dabei!

Hol dir die dabei! App

Die dabei! App mit exklusiven Aktionen, Gewinnspielen und kostenlosen Tickets rund um Wien. Kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich!

Rückfragen & Kontakt

Daniel GERER
E-Mail: daniel.gerer@gmail.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright