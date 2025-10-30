- 30.10.2025, 12:58:32
Erlebe Korea in Wien!
Tickets für koreanische Events auf der dabei! App gewinnen
Die dabei! App ist die Vorteilsplattform für Wien. Kostenlos im App Store und bei Google Play. Kostenlose Tickets demnächst über dabei! erhältlich:
1. Kimchi-Festival
Wann: Freitag, 31. Oktober 2025, 14:00–17:00 Uhr
Wo: Korea Kulturhaus
Der Verein der Koreaner in Österreich lädt zum traditionellen "Kimjang (김장)“, der Kunst des Kimchi-Machens.
2. Jahreskonzert des Austrian-Korean Philharmonic Orchestra (AKPO)
Wann: Sonntag, 9. November 2025, 15:00 Uhr
Wo: Musikverein Wien
Musiker:Innen aus Korea und Österreich spielen unter Martin Haselböck.
3. Exklusive Führung mit W24 im Korea Kulturzentrum
Wann: Donnerstag, 20. November 2025, 18:00 Uhr
Wo: Korea Kulturzentrum
Direktor Jin Hong Rim führt durch die Ausstellung „Hangeul Cultural Products“ und das Musikprogramm „WHATWHY GUGAK“. Tickets nur bei dabei!
