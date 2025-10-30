AVISO: Eröffnung der Vienna Grand Gallery: „Zwischen Himmel und Erde“

Wien (OTS) -

Die Galerie versteht sich als Ort der Begegnung zwischen Kunst und Menschen. Unter dem Leitsatz „Eine einzige Zeichnung ist beredter als tausend Worte“ (Konfuzius) wird Kunst als lebendige Form der Kommunikation gezeigt. Sie fasziniert, berührt, fordert heraus und lässt niemanden gleichgültig.

Die Ausstellung präsentiert Werke von Peter Grigoriev, Hans Weyringer und Hannes Scheucher, drei Künstlern mit unterschiedlichen Perspektiven auf Wirklichkeit und Spiritualität.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem „Engelzyklus“ von Peter Grigoriev, einer Serie von Gemälden, die sich über viele Jahre mit dem Thema Engel auseinandersetzen. Seine Kompositionen, darunter „Drei Engel“, „Engelssilhouetten“ und „Engel zu Pferd“, wirken auf den ersten Blick traditionell, zeigen jedoch in ihrer realistischen Darstellung eine beeindruckende Nähe zum Leben.

Die Eröffnung wird von Nikolaus und Evelina Brada begleitet. Prof. Wolfgang J. Bandion führt als Kurator und Moderator durch das Programm. Für die musikalische Gestaltung sorgt die Vienna Jazz University.

Mit der Vienna Grand Gallery entsteht in einer historischen Industriehalle aus der Zeit um 1900 ein neuer Raum für zeitgenössische Kunst. Das Gebäude, einst eine Fertigungshalle für elektrische Motoren, wurde zu einem inspirierenden Ort für kreative Begegnungen umgestaltet.

Eröffnung der Vienna Grand Gallery: „Zwischen Himmel und Erde“

Datum: 26.11.2025, 14:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Vienna Grand Gallery

Dr. Otto-Neurath-Gasse 5

1220 Wien

Österreich