  • 30.10.2025, 12:22:03
  • /
  • OTS0098

Symbiosis 2025 „Envisioning Natural Histories“ – Wien, Salzburg, Innsbruck

Titelblatt des Konferenzprogramms, darauf zu sehen ein Gemälde von Wolfgang Grassberger, 1952, Aus dem Reich unserer Arbeit, (400 × 180 cm, Haus der Natur). Dieses Gemälde, das von E. P. Tratz, dem Gründer des Hauses der Natur, in Auftrag gegeben wurde, zeigt verschiedene Arten, wie ein Museum Naturgeschichte visualisiert. Unter Ausblendung seiner Rolle und der Rolle des Museums während der NS-Zeit ist das Bild auch ein Zeugnis für Tratz' Drang nach permanenter Selbstdarstellung – er ist mehrfach in der Umgebung „seines“ Museums zu sehen.
Wien, Salzburg (OTS) - 

Vom 3. bis zum 7. November 2025 organisierte das Haus der Natur in Salzburg zusammen mit dem Naturhistorischen Museum Wien und der Interuniversitären Organisation Kunst & Wissenschaft (Universität Salzburg, Universität Mozarteum) eine internationale Konferenz mit dem Titel „Envisioning Natural Histories”.

Die Konferenz bietet Museumsfachleuten eine Gelegenheit, sich mit historischen und zeitgenössischen Perspektiven zur Interaktion von Kunst und Naturwissenschaften auseinanderzusetzen.

Naturkundemuseen dokumentieren und erforschen das Leben auf der Erde und prägen unsere Wahrnehmung und unser Verständnis der Natur. Sie sind in politische und soziale Systeme eingebettet, spiegeln kulturelle Werte wider und tragen zu deren Wandel bei. Ihre Sammlungen reflektieren die verflochtene globale Geschichte der Naturwissenschaften.

Naturkundemuseen vermitteln und konstruieren Naturgeschichte(n). Seit jeher nutzen sie künstlerische Mittel, um visuelle Darstellungen der Natur und ihrer Geschichte zu erstellen. Diese Darstellungen haben sich kontinuierlich weiterentwickelt und spiegeln unterschiedliche institutionelle Ansätze wider, die von der Betonung der „reinen Wissenschaft“ bis zur Popularisierung von Wissen reichen können. Indem sie das Unsichtbare sichtbar macht, trägt Kunst zur wissenschaftlichen Kommunikation bei, sie kann aber auch etablierte Visualisierungen der Naturgeschichte hinterfragen.

Die knapp 90 Teilnehmenden der Konferenz aus Großbritannien, Irland, Kanada, Frankreich, Deutschland und Österreich widmen sich während der Tagung, die in Wien (3. und 4.11), in Salzburg (5. und 6.11.) und in Innsbruck (am 7.11. auf Schloss Ambras, dem „weltweit ersten Museum“) stattfindet, so unterschiedlichen Themen wie künstlerischen Erzählweisen, Interpretationen und Bedeutungen in wissenschaftlichen und musealen Darstellungen, der (Un)Sichtbarkeit von Frauen in Museumsgeschichten, unangenehmen Vergangenheiten und möglichen Zukunftsvisionen.

Im Rahmen der Tagung findet im Haus der Natur am Donnerstag, dem 6. November um 18:00 eine öffentlich zugängliche Lesung „Poetry, naturally?“ von Mara-Daria Cojocaru und Jan Wagner statt.

Diese Lesung, in englischer Sprache, wird in Zusammenarbeit mit der Salzburger Leselampe organisiert.

Das Tagungsprogramm finden Sie hier:

https://www.hausdernatur.at/de/symbiosis-2025.html

Wenn Sie weitere Informationen zu der Tagung wünschen oder mit uns oder Teilnehmer/innen der Tagung Kontakt aufnehmen möchten:

Pressekontakt Haus der Natur

Nora Thaler | +43 662 84 26 53-246 | presse@hausdernatur.at

Rückfragen & Kontakt

Naturhistorisches Museum Wien
Mag. Irina Kubadinow

Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin
Telefon: Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 410

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NHM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright