Schwarz/Grüne zur Überstunden-Debatte: Regierungsstreit nützt dem Standort nix

Wien (OTS) -

„Statt unseren Wirtschaftsstandort zu stärken und unseren Unternehmen einen Weg aus der Krise zu öffnen, streiten die Regierungsparteien öffentlich über die Besteuerung von Überstunden. Damit ist niemandem geholfen, schon gar nicht dem Wirtschaftsstandort Österreich“, sagt Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen.

„In der Zeit, in der die Regierung öffentlich über Nebenschauplätze streitet, bleiben aber jene Maßnahmen liegen, die unserer Wirtschaft wirklich helfen würden: Wichtige Energiegesetze wie das ElWG wurden zwar groß angekündigt, auf brauchbare Vorschläge warten wir aber immer noch. Hier wäre rasches Handeln gefragt“, fordert Schwarz.