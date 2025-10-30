FPÖ– AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Roman Haider und Maximilian Weinzierl

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Freitag, 31. Oktober 2025, 11:00 Uhr

Pressekonferenz mit dem FPÖ-EU-Abgeordneten Roman Haider und FPÖ-Jugendsprecher NAbg. Maximilian Weinzierl

Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))

Thema: „EU-Führerscheinrichtlinie schnellstmöglich umsetzen!“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.