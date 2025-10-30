Klinik Favoriten: Neues Gebäude für Radiologie, Brustgesundheit und weitere Abteilungen in Betrieb

Wien (OTS) -

Mit der Inbetriebnahme eines neuen Gebäudes für mehrere Abteilungen der Klinik Favoriten wurde ein weiterer, wichtiger Schritt auf dem Weg zur neuen Klinik termingerecht abgeschlossen. Nur 19 Monate nach dem erfolgten Spatenstich bietet das neue Gebäude auf insgesamt fünf Ebenen und 1.830 m² Nutzfläche Raum für die Radiologie, das Brustgesundheitszentrum, das Interventionelle Gefäßzentrum und Teile der Verwaltung. „Wir freuen uns, dass mit dem neuen Gebäude in der Klinik Favoriten ein weiteres Projekt termingerecht fertiggestellt werden konnte“, sagt Herwig Wetzlinger, Generaldirektorin-Stellvertreter des Wiener Gesundheitsverbundes.

Logistische Meisterleistung

Der Neubau ist ein wichtiges Puzzlestück für eine hervorragende und lückenlose Versorgung der Bevölkerung durch die Klinik Favoriten. Dank einer logistischen Meisterleistung aller Projektbeteiligter bietet das neue und optimierte Gebäude nun umfangreiche Leistungen an, während durch den andernorts freigewordenen Platz die finalen Vorbereitungen für den Bau des zukünftigen Herzstücks der Klinik getroffen werden: die Zentrale Notaufnahme.

Die Zentrale Notaufnahme wird in Zukunft die dauerhafte Heimat für die nun im Neubau untergebrachten, topmodernen Geräte für Knochendichtemessungen, Röntgenaufnahmen, Durchleuchtungen und Untersuchungen zur Brustgesundheit sein. Stattdessen zieht später wiederum die Forschung in den jetzigen Neubau ein – und wird dann neben den Verwaltungsabteilungen wie Finanz und Rechnungswesen alle Vorteile der ausgeklügelten und multifunktionalen Infrastruktur genießen.

Investitionen mit Weitblick

Wenn eine Klinik bei laufendem Betrieb erneuert wird, ist eine genaue Planung nötig. Für den Wiener Gesundheitsverbund übernimmt diese die Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH. Sie verantwortet sämtliche Modernisierungsprojekte für die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes. Michael Lischent, Geschäftsführer der Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH: „Wir stellen sicher, dass die Bevölkerung auf eine moderne, hervorragende Infrastruktur bauen kann und dass diese sowohl an aktuelle wie auch zukünftige Bedürfnisse angepasst ist. Diese jüngste Fertigstellung in der Klinik Favoriten ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und alles nach Plan läuft.“

Bis 2035 wird die Klinik Favoriten im Zuge des größten Investitionsprogrammes des Wiener Gesundheitsverbundes in Etappen runderneuert. Basierend auf umfassenden Datenerhebungen, Analysen und dementsprechenden Zukunftsprognosen erhält die Region damit eine bestmögliche medizinische Versorgung.

Begeisterung beim Personal

Schon jetzt ist am gerade in Betrieb gegangenen Neubau der Klinik Favoriten eine solche Versorgung sichergestellt. So sagt Christian Krestan, Primar des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie: „Die Patient*innen profitieren hier von einem besseren Workflow, von einer besseren Integration der Leistungen sowie des Ablaufs von radiologischen Untersuchungen und von der exzellenten Anbindung zur Notfallabteilung.“ Und ganz generell hält Krestan fest: „Dieses neue Gebäude mit seinen hellen und hohen Räumen ist super!“

Moderne und komfortable Gebäude sind aber nicht nur für die Versorgung der Patient*innen ein Muss, sondern auch für die Mitarbeiter*innen. Olga Scheidl, Breast Care Nurse Klinik Favoriten: „Das neue Brustgesundheitszentrum ist offen, hell und freundlich und bringt einen neuen Wohlfühlfaktor für Patient*innen und alle Berufsgruppen die hier zusammenarbeiten.“