FPÖ – Tufegdzic : Nach Aufhebung der US-Sanktionen gegen Dodik muss auch Österreich handeln

Wien (OTS) -

„Wenn selbst die Vereinigten Staaten ihre Sanktionen gegen Milorad Dodik aufgehoben haben, dann gibt es keinerlei Grundlage mehr, dass Österreich weiterhin an einem Einreiseverbot für den ehemaligen Präsidenten der Republik Srpska festhält“, betont der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Ilija Tufegdzic.

„Die österreichische Bundesregierung sollte endlich aufhören, fremde politische Entscheidungen blind zu übernehmen, und wieder eine eigenständige Außenpolitik im Interesse unserer Bürger und unserer regionalen Partner führen. Die Aufrechterhaltung des Einreiseverbots ist sachlich nicht begründbar und widerspricht dem Prinzip des Dialogs, das für den Westbalkan unverzichtbar ist.“

Die FPÖ betont seit Jahren, dass Gespräche mit allen legitim gewählten Vertretern in der Region unabhängig von parteipolitischen oder geopolitischen Vorgaben der einzige Weg zu Stabilität und gegenseitigem Respekt sind. „Wer Menschen ausgrenzt, mit denen man eigentlich reden müsste, gefährdet den Frieden in der Region und das Vertrauen in Europa“, so Tufegdzic abschließend.