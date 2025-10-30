  • 30.10.2025, 11:39:32
Neues Buch von Katharina Miedzinska-Baran: Food Body Peace - ein wissenschaftlicher Wegweiser zu mehr Ausgewogenheit und Freude beim Essen

Mit ihrem Ernährungsratgeber verhilft die Diätologin zu mehr Klarheit - auf dem Teller und im Kopf.

Wien (OTS) - 

Zweifel bei der Essenswahl und eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper prägen den Essalltag vieler Menschen. Hinzu kommen verschiedenste Diäten, Trends und eine Informationsflut in Hinblick auf Ernährung. All das trägt dazu bei, dass Essen oftmals ein belastendes Thema ist.

Mit „Food Body Peace“ unterstützt Katharina Miedzinska-Baran dabei, beim Thema "Essen” endlich wieder Klarheit zu haben, das eigene Ernährungsmindset und -verhalten umzulenken und den Weg zu einer ausgewogenen Ernährung zu finden - losgelöst von Schönheitsnormen, Diäten und Verboten. In ihrem Ratgeber gibt sie zudem wichtige Empfehlungen, um unterschiedliche Ernährungsanliegen, darunter etwa einen hohen Zuckerkonsum, Heißhunger und Überessen, eigenständig und dauerhaft zu lösen.

Hierfür befasst sie sich mit einzelnen Nahrungsmittelgruppen, dem Hunger-Sättigungsgefühl, Essgewohnheiten sowie Ernährungsmythen und zeigt Wege, die helfen die eigene Ernährung neu auszurichten – unabhängig davon, ob man einfach ausgewogener essen oder bei Übergewicht langfristig abnehmen möchte.

Evidenzbasiert, mit Erfahrungsberichten aus der Praxis und alltagstauglichen Empfehlungen ist “Food Body Peace” eine Einladung, aus der Diät- und Vergleichspirale auszubrechen, ausgewogen und nach eigenem Geschmack zu essen und sich wieder mehr für die eigene Gesundheit und Ernährung zu begeistern.

Katharina Miedzinska-Baran ist Biologin und Diätologin und arbeitet in einer Pflegeeinrichtung und in eigener Praxis in Wien.

Food Body Peace

Ein wissenschaftlicher Wegweiser zu mehr Ausgewogenheit und Freude beim Essen, Paperback, 352 Seiten, BoD Hamburg

