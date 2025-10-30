  • 30.10.2025, 11:35:02
  • /
  • OTS0087

AVISO 184. Vollversammlung der AK Wien, 4. November 2025: „Mit den Frauen rechnen“

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, 4. November 2025, findet die 184. Tagung der Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien – das Arbeitnehmer:innenparlament – statt.

Anlässlich der Gründung des Frauenreferats der AK Wien vor 100 Jahren durch Käthe Leichter wird die 184. Vollversammlung einen frauenpolitischen, feministischen Schwerpunkt haben: Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, wird ein Begrüßungsstatement halten. Danach werden unter dem Titel „Mit den Frauen rechnen“ AK-Ökonomin Jana Schultheiß, Soziologin Nadja Bergmann (L&R) sowie REWE-Betriebsrätin Maria Gluchman diskutieren.

Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen außerdem ein politischer Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl, Anträge der Fraktionen und Gruppierungen sowie der Beschluss des Budgetvoranschlages für das Jahr 2026.

Bitte merken Sie vor:

184. Vollversammlung der AK Wien

Dienstag, 4. November 2025, 10.30 Uhr

im Bildungszentrum der AK Wien

1040, Theresianumgasse 16-18

Das Wiener Arbeitnehmer:innenparlament besteht aus 180 Kammerrät:innen. Die gewählten Vertreter:innen beraten hier über die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage und stimmen über Anträge und Resolutionen ab. Die Vollversammlung tagt zwei Mal im Jahr.

Aufgrund der Platzverhältnisse ist die Besucher:innenzahl vor Ort begrenzt und nur via Anmeldung an nani.kauer@akwien.at möglich. Interessierte können die Vollversammlung der AK Wien auch im Livestream mitverfolgen: wien.arbeiterkammer.at/vollversammlung

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien
Nani Kauer, MA
Telefon: 06646145915
E-Mail: nani.kauer@akwien.at
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright