AVISO 184. Vollversammlung der AK Wien, 4. November 2025: „Mit den Frauen rechnen“

Am Dienstag, 4. November 2025, findet die 184. Tagung der Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien – das Arbeitnehmer:innenparlament – statt.

Anlässlich der Gründung des Frauenreferats der AK Wien vor 100 Jahren durch Käthe Leichter wird die 184. Vollversammlung einen frauenpolitischen, feministischen Schwerpunkt haben: Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, wird ein Begrüßungsstatement halten. Danach werden unter dem Titel „Mit den Frauen rechnen“ AK-Ökonomin Jana Schultheiß, Soziologin Nadja Bergmann (L&R) sowie REWE-Betriebsrätin Maria Gluchman diskutieren.

Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen außerdem ein politischer Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl, Anträge der Fraktionen und Gruppierungen sowie der Beschluss des Budgetvoranschlages für das Jahr 2026.

Bitte merken Sie vor:

184. Vollversammlung der AK Wien

Dienstag, 4. November 2025, 10.30 Uhr

im Bildungszentrum der AK Wien

1040, Theresianumgasse 16-18

Das Wiener Arbeitnehmer:innenparlament besteht aus 180 Kammerrät:innen. Die gewählten Vertreter:innen beraten hier über die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage und stimmen über Anträge und Resolutionen ab. Die Vollversammlung tagt zwei Mal im Jahr.

Aufgrund der Platzverhältnisse ist die Besucher:innenzahl vor Ort begrenzt und nur via Anmeldung an nani.kauer@akwien.at möglich. Interessierte können die Vollversammlung der AK Wien auch im Livestream mitverfolgen: wien.arbeiterkammer.at/vollversammlung