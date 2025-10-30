younion-Sportgewerkschaft: Volle Unterstützung für Altach-Spieler:innen!

Wien (OTS) -

Die jüngsten Medienberichte über mutmaßliche heimliche Kameraaufnahmen in der Kabine der Frauenmannschaft des SCR Altach sorgen für Entsetzen – nicht nur im Sport, sondern in der gesamten Gesellschaft.

Als einzige Gewerkschaft, die auch die Interessen der Beschäftigten im Sport vertritt, stellt younion klar: Wir stehen uneingeschränkt an der Seite der betroffenen Spielerinnen.

„Das Vertrauen und die Sicherheit der Sportlerinnen dürfen niemals verletzt werden. Wer Persönlichkeitsrechte mit Füßen tritt, muss mit allen Konsequenzen rechnen“, betont Thomas Pichelmann, Teamleiter der Fußballsektion innerhalb der Sportgewerkschaft. Und weiter: „Wir fordern lückenlose Aufklärung und konsequente Maßnahmen, damit sich so etwas nie wiederholt.“

younion _ Die Daseinsgewerkschaft bietet den betroffenen Spielerinnen volle Unterstützung an – „Niemand muss so eine Grenzüberschreitung alleine durchstehen. Wir sind für euch da!“, so Nadine Prohaska, Fußballbeauftragte der younion für den Frauenbereich.

Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig klare Regeln und Sensibilisierung für den Schutz der Privatsphäre im Sport sind. younion _ Die Daseinsgewerkschaft wird sich weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die Rechte und die Würde aller Beschäftigten – egal ob auf dem Spielfeld, oder im Inneren des Stadions – geschützt werden.

„Diese Vorwürfe erschüttern das Vertrauen in sichere Strukturen im Frauensport. Wir erwarten volle Aufklärung durch die Behörden und echte Konsequenzen – auch für die Vereinskultur", sagt Pichlmann abschließend.