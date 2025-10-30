AVISO: Greenpeace entrollt elf Meter lange „Klima-Quittung“ vor dem Parlament

Wien (OTS) -

Greenpeace macht am kommenden Dienstag, den 4. November 2025 ab 9:00 Uhr, mit einer eindrucksvollen Aktion vor dem österreichischen Parlament auf die Verantwortung fossiler Konzerne für die Klimakrise aufmerksam. Aktivist:innen entrollen eine elf Meter lange „Klima-Quittung“, gestaltet wie eine überdimensionale Rechnung. Auf ihr sind Kosten der Schäden aufgelistet, die durch Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse seit 2015 entstanden sind. Dabei wird auch sichtbar, wie viel an Schäden die teilstaatliche OMV durch ihre Emissionen verursacht.

Mit der Aktion zeigt Greenpeace: Während fossile Unternehmen weiterhin Milliardengewinne einfahren, zahlen Steuerzahler:innen und Menschen weltweit den Preis für die Klimakrise.

Datum: Dienstag, 4. November 2025

Dienstag, 4. November 2025 Uhrzeit: 09:00 Uhr

09:00 Uhr Ort: Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich

Umweltschutzorganisation zeigt im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Brasilien Rechnung der Klimaschäden – Greenpeace fordert: Wer die Klimakrise verursacht, muss auch zahlen

