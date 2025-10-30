Kai Pflaume präsentiert neue „Klein gegen Groß“-Ausgabe

Wien (OTS) -

Erinnerungen an erfolgreiche Blockbuster, Überschläge mit dem Snowboard auf einem Trampolin und ganz spezielle Aufgaben für einen Bagger: „Das unglaubliche Duell“ steht bevor, wenn am Samstag, dem 1. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON wieder „Klein gegen Groß“ antreten. Auch diesmal messen sich Kids in der von Kai Pflaume präsentierten neuen Ausgabe mit faszinierenden Talenten und Fähigkeiten mit den Promis, um zu zeigen, wer die außergewöhnlichen Challenges besser meistern kann. In zehn spektakulären Duellen versuchen diesmal u. a. Boris und Lilian Becker, Jan Ullrich, Ina Müller, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Fabian Hambüchen und Amy Macdonald, sich gegen ihre jungen und begabten Gegenspieler:innen zu behaupten.

Die „Klein gegen Groß“-Duelle im Überblick

Zu einem Duell mit Lachgarantie kommt es zwischen dem zwölfjährigen Julian und den beiden Schauspielern Christian Tramitz und Rick Kavanian. Seit vielen Jahren spielen die beiden Humorprofis an der Seite von Bully Herbig in Blockbustern, wie „Der Schuh des Manitu“, „(T)Raumschiff Surprise“, der „Bullyparade“ oder gerade erst in „Das Kanu des Manitu“. Aber können sich Tramitz und Kavanian auch noch an die Dialoge aus den Filmen erinnern, mit denen sie so große Erfolge feierten? Vier Zitate aus bekannten Bully-Herbig-Filmen müssen fehlerfrei fortgeführt und dem richtigen Film zugeordnet werden.

Die gebürtige Schottin Amy Macdonald ist eine begnadete Singer-Songwriterin. Weltweit wurden ihre Tonträger über zwölf Millionen Mal verkauft. Bei „Klein gegen Groß“ tritt sie gegen Benedict (12) zu einem Akkord-Duell an. Beide bekommen abwechselnd die ersten drei bis vier Akkorde des Refrains auf einer Gitarre vorgespielt. Anhand der Akkordreihenfolge müssen sie Titel und Interpreten benennen. Für die richtige Intonation der Akkorde wird kein Geringerer als Max Giesinger die Songs anspielen.

Auch beim Duell von Entertainerin Ina Müller gegen den zwölfjährigen Emil geht es um Musik, allerdings nicht um die Melodie, sondern rein um den Text. Beide müssen deutsche Pop/Rock-Songs an der Reihenfolge der drei Wörter „der, die, das“ im Songtext erkennen.

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger stand zuletzt für den US-Actionfilm „On the Hunt“ vor der Kamera und übernimmt neben Cam Gigandet („Twighlight“) und Nicky Whelan („Chosen“) eine der Hauptrollen. Doch bevor seine Fans ihn wieder auf der Leinwand erleben können, stellt sich der erfahrende Schauspieler im „Klein gegen Groß“-Studio der Herausforderung von Lola und tritt gegen sie zum „Filmduo-Duell“ an.

Mit seinem Wimbledon-Sieg 1985 wurde der damals 17-jährige Boris Becker zur Tennislegende. Es folgte eine einzigartige Karriere mit unzähligen Titeln und Triumphen. Bei „Klein gegen Groß“ stellt sich Boris Becker seinem vielleicht schwersten Wimbledon-Duell: Der zehnjährige Florian behauptet, dass er mehr Wimbledon-Sieger am Ergebnis des Final-Matches erkennt als der Ex-Profi. Unterstützung bei der Tenniskniffelei erhält Boris Becker von seiner Frau Lilian.

Jan Ullrich war für fast ein Jahrzehnt das prägende Gesicht des deutschen Radsports. Sein Tour-Sieg 1997 schrieb Sportgeschichte. Für „Klein gegen Groß“ taucht er jetzt noch einmal ganz tief in die Tour-Geschichte ein. Anhand des Streckenverlaufs einer Etappe müssen das Austragungsjahr, der Start- und Zielort sowie der jeweilige Sieger benannt werden. Die 13-jährige Nele Marie ist sich sicher, in diesem „Tour de France“-Duell einen Sieg einzufahren.

Olympiasieger und Weltmeister Fabian Hambüchen hat nicht nur beim Turnen, sondern auch bei „Klein gegen Groß“ Legendenstatus. Bereits zum zehnten Mal tritt der sympathische Turner zu einem Duell gegen einen kleinen Herausforderer an. Diesmal will Tim (12) dem ehemaligen Weltklasse-Athleten beim Kranhangeln in 15 Metern alles abverlangen, um im Duell die Nase vorn zu haben.

Woche für Woche zeigen Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov auf dem Tanzparkett sportliche Höchstleistungen. Bei „Klein gegen Groß“ werden die beiden von den Freundinnen Thea und Leni – beide zehn Jahre alt – zu einem sportlichen Doppelrad-Duell herausgefordert. Können die Tanzprofis mit dem Turnnachwuchs mithalten?

Überschläge mit dem Snowboard auf einem Trampolin – was sich nach einer verrückten Idee anhört, wird im „Klein gegen Groß“-Studio zu einem packenden Duell zwischen dem kleinen Trampolinsport-Talent Lennart (12) und dem Schweizer Halleneuropameister im 60-Meter-Hürdensprint Jason Joseph.

Kein „Klein gegen Groß“ ohne Multitalent Jan Josef Liefers. Der erst 13-jährige Joel fordert den Schauspieler zu einem unglaublichen Duell heraus: Mit einem Bagger müssen Schaufensterpuppen die Mäntel abgenommen werden und ordentlich in den Wäschekorb befördert werden. Wer schneller mit der Wäsche fertig ist, hat gewonnen.