„Gute Nacht Österreich“ über Bundesregierung, Heldenplatz und Milliardengeschäft

Jetzt ist es auch schon wieder acht Monate her, dass die neue Bundesregierung angelobt wurde. Erstmals in der Geschichte der Republik besteht sie aus drei Parteien. Aber hat sie deshalb auch mehr zustande gebracht? Peter Klien zieht in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 31. Oktober 2025, um 23.15 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON – gewohnt satirisch – eine erste Bilanz der Regierungsarbeit. Dazu ist auch Alfred Dorfer zu Gast im Studio.

Tausende besuchten anlässlich des Nationalfeiertags den Wiener Heldenplatz, um der Angelobung neuer Rekruten und der Leistungsschau des Bundesheeres beizuwohnen. Unter ihnen war auch Peter Klien, der, bewaffnet mit seinem Mikrofon, die Spitzen der Regierung und des Heeres zum aktuellen Zustand der österreichischen Landesverteidigung befragt hat.

Es ist ein Milliardengeschäft: Mit dem Versprechen, entfernte Verwandte zu finden oder Krankheiten vorherzusagen, werden Konsumentinnen und Konsumenten geködert, ihre DNA testen zu lassen. Was im Internet so verlockend klingt, hat aber seine Schattenseiten. Denn nicht nur, dass die Ergebnisse wissenschaftlich umstritten sind, ist meist auch völlig unklar, was mit den Daten passiert. Denn DNA ist niemals anonym. Und so haben etwa Versicherungen höchstes Interesse an den Ergebnissen, um eventuell sogar Polizzen anzupassen. Peter Klien blickt hinter die Kulissen dieses fragwürdigen Geschäftsmodells.