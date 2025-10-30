FPÖ - Schütz: Gesundheitsstadtrat Hacker trägt sie Verantwortung für den Kollaps des Wiener Gesundheitssystem

Wien (OTS) -

„Wiens Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps und die Schuld trägt eindeutig die rot-pinke Stadtregierung – allen voran SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker“, ist die Wiener FPÖ-Gesundheitssprecherin LAbg. Angela Schütz überzeugt. Die Massenzuwanderung der letzten 10 Jahre hat das ohnehin angespannte System endgültig überfordert. Während die Spitäler überlaufen, Personal am Limit arbeitet und die Versorgung zusammenbricht, reden Gesundheitsstadtrat Hacker und Bürgermeister Ludwig die Lage weiterhin schön „Damit muss endlich Schluss sein! Hacker ist mehr als rücktrittsreif, Bürgermeister Ludwig muss das Gesundheitsthema zur Chefsache erklären“, verlangt Schütz.

Sie fordert Bürgermeister Ludwig auf, umgehend einen runden Tisch einzuberufen, an dem alle relevanten Akteure – von Ärzten über Pflegepersonal bis hin zu den Krankenkassen aber auch Vertreter aus den Bundesländern – gemeinsam Lösungen erarbeiten. „Es braucht eine ehrliche Bestandsaufnahme und keine weiteren Ausreden.“

Die freiheitliche Gesundheitssprecherin kritisiert, dass auch geringfügige Einsparungen im Gesundheitsbereich fatale Folgen hätten: „Schon das Streichen weniger Millionen löst eine Spirale nach unten aus: Weniger Geld bedeutet weniger Personal und schlechtere Infrastruktur. Weniger Personal führt zu zehntausenden unbehandelten Patienten pro Jahr. Und auf Dauer bedeuten geringere Mittel das Schließen ganzer Standorte – was wiederum weniger Geld vom Bund bringt. Das ist ein Teufelskreis, den die Wiener SPÖ offenbar billigend in Kauf nimmt.“

Zudem bezeichnet Schütz die von Hacker durchgesetzte Zusammenlegung von Stationen als „katastrophalen Fehler“: „Diese Entscheidung war kurzsichtig und hat wertvolle Kapazitäten vernichtet, die jetzt im System schmerzlich fehlen. Die Folgen sind mittlerweile für alle sichtbar: überfüllte Notaufnahmen, monatelange Wartezeiten auf Operationen und verzweifelte Patienten, die von einem Spital zum nächsten geschickt werden. Hackers Politik hat aus einem funktionierenden System ein Chaos gemacht.

Bürgermeister Ludwig muss nun endlich reagieren, bevor das Wiener Gesundheitssystem endgültig kippt. Die Menschen in dieser Stadt haben ein Recht auf funktionierende Spitäler und ausreichende Versorgung!“