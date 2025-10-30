Entdeckungsreise in „Das Paradies in der Ferne – Das grüne Dublin“

Wien (OTS) -

Irlands romantische und magische Gärten: Karl Ploberger erkundet üppig blühende Gartenparadiese in und rund um Dublin! Bei dieser Gartenreise in „Das Paradies in der Ferne – Das grüne Dublin“ am Dienstag, dem 4. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stehen neben einigen öffentlichen Anlagen viele private Gärten und ein besonderes Garten-Highlight auf dem Tourprogramm. Adam Clayton, Bassist der irischen Kult-Band U2, öffnet für Karl Ploberger die Türen zu seinem privaten Gartenreich.

Danesmoate: Ein verwunschener Landsitz am Rande von Dublin mit einem berühmten Besitzer – Adam Clayton, der Bassist von U2. Sein Garten ist wildromantisch, aber auch sorgfältig komponiert.

Kilgar House: Ein wahres Rosenparadies und viele aufregende Themengärten machen dieses blühende Juwel aus. Geschaffen hat diesen drei Hektar großen Garten die Innenarchitektin Paula Byrne.

Russborough House & Park: Russborough House ist ein Herrenhaus mit einer langen Geschichte und der längsten Hausfassade Irlands. Schon Jackie Kennedy, Mick Jagger oder Charlie Chaplin haben in diesem Haus Party gemacht. Hinter alten Mauern versteckt liegt der sogenannte Walled Garden. Ein verwunschener Garten wie einem Märchen entsprungen.

Corke Lodge: Im Südwesten von Dublin liegt Corke Lodge – das private Refugium des Architekten Alfred Cochrane. Ein Stück Italien in Irland – sofort zu bemerken an der Architektur der Villa und an den formalen Elementen der italienischen Gartenkunst.

Hunting Brook Gardens: Ein Feuerwerk an knalligen Farben, ein weitläufiger Waldgarten, eine liebliche Blumenwiese – das ist die phänomenale florale Welt von Jimi Blake. Er ist eine Gartenlegende in Irland und bekannt für seine extravaganten Bepflanzungskonzepte und Arrangements.

Dower House: Das Haus selbst stammt aus dem 18. Jahrhundert, die Gärten wurden rund 100 Jahre später angelegt. Eine besondere Augenweide ist der „Weiße Garten“ – nur eine der vielen außergewöhnlichen Ideen der Kunsthistorikerin und Autorin Patricia Butler.