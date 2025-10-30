  • 30.10.2025, 10:52:02
FPÖ-Thau: „Bürgerinitiative Grüne Zone hat nur blaue DNA“

Weitere hunderte Unterschriften gegen Park-Abzocke in Mödling

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Bürgerinitiative „Nein zur Grünen Zone“ ist eine FPÖ-Erfindung der ersten Stunde, auch wenn sich nun einige Trittbrettfahrer im blauen Erfolgslicht sonnen wollen“, stellt FPÖ Mödling Bezirksparteiobmann NAbg. StR Harald Thau klar.

Mittlerweile haben erneut einige hundert Unterstützer die FPÖ-Bürgerinitiative unterschrieben. „Wir sehen am enormen Zuspruch, dass dieses Thema den Mödlinger Bürgern unter den Nägeln brennt“, so Thau. Denn die Einführung einer „Grünen Zone“ in Mödling würde unweigerlich mit der Initiierung eines kostenpflichten Parkpickerls einhergehen.

Die rot-grüne Stadtregierung sei mittlerweile weit entfernt von den Bedürfnissen und Wünschen der Bürger: „Die Schließung des Eislaufplatzes ist die nächste Bankrotterklärung der rot-grünen Stadtregierung“, meint Thau und mahnt abschließend: „Hände weg vom Geldbörsel der Mödlinger.“

Mehr Infos auch: www.neinzurgruenenzone.at

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

