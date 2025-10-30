2. „Ö3-Wecker-KI-Check“: Wie verändert Künstliche Intelligenz unseren Alltag?

Wien (OTS) -

Was, wenn die KI die Kontrolle über dein Leben übernimmt? Dieser Frage geht Ö3-Wecker-Moderatorin Gabi Hiller nach: Hitradio Ö3 startet die zweite KI-Themenwoche und damit ein großes, persönliches Experiment. Ab Montag, den 3. November testet Gabi Hiller eine Woche lang, wie eine generative KI ihren Alltag als Moderatorin, Freundin und Privatperson verändert – alltagsnah, serviceorientiert und mit klaren Einordnungen.

Selbstversuch trifft auf Einordnung

Während Ö3-Wecker-Moderatorin Gabi Hiller die Künstliche Intelligenz zur digitalen Vertrauensperson und zum Styling-Coach macht, liefert Ö3-Tech-Journalistin Shin Chang die faktenbasierte Einordnung: Was steckt technisch hinter den neuen Hype-Tools, wo liegen Grenzen und was bedeutet das für Datenschutz und Alltag? Dazu kommen renommierte Stimmen zu Wort – darunter die KI-Ethikerin Sarah Spiekermann (WU Wien), die Medienpädagogin Barbara Buchegger sowie der Soziologe Uli Meyer (JKU Linz). Sie sprechen über Chancen und Risiken von KI-Agents, Datenschutz, Medienkompetenz und die Frage, wie menschlich Technologie werden darf.

Orientierung in der Praxis

Der „Ö3-Wecker-KI-Check“ verbindet Unterhaltung mit Orientierung, macht KI-Technologie für die Ö3-Hörer:innen alltagsnah und niedrigschwellig erfahrbar. Ab Montag, den 3. November greift der Ö3-Wecker jeden Tag andere Aspekte rund um die Künstliche Intelligenz auf: Ö3 liefert eine Woche lang Fakten zum alltäglichen Umgang, Interviews mit Expert:innen, diskutiert die Erfahrungen der Ö3-Gemeinde und teilt Inputs für den Alltag – etwa wie praxistauglich die KI für Styling-Tipps, Reiseplanung oder als Haushalts- und Lebens-Guru einsetzbar ist.