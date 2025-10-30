  • 30.10.2025, 10:32:33
  • /
  • OTS0062

ÖGB-Hörmann zu Equal Pay Day: „60 Tage pro Jahr gratis arbeiten? Schluss damit – reden wir übers Geld!“

Auf ein Arbeitsleben gerechnet, verlieren Frauen rund 500.000 Euro – Lohntransparenz würde helfen, die Einkommensschere zu schließen

Wien (OTS) - 

„Es ist unerträglich, dass im Jahr 2025 Frauenarbeit noch immer schlechter bezahlt und bewertet wird als Männerarbeit. Auf ein Arbeitsleben gerechnet, verlieren Frauen dadurch rund 500.000 Euro“, sagt Christa Hörmann, gf. Bundesfrauenvorsitzende des ÖGB anlässlich des Equal Pay Day am 2. November, der auf diese Ungerechtigkeit aufmerksam macht. „Frauen verdienen in Österreich immer noch um 16,27 Prozent weniger als Männer – und das bei gleicher Leistung. Schluss damit – reden wir übers Geld“, fordert Hörmann mehr Lohntransparenz.

Lohntransparenz ist Schlüssel zu Gerechtigkeit

„Transparenz ist der Schlüssel zu mehr Gerechtigkeit. Nur wenn sichtbar wird, wer wie viel verdient, können wir die Lohnschere schließen“, betont die Gewerkschafterin. Dass eine große Mehrheit der Betriebe oder Dienststellen nicht über das Einkommen spricht, zeigen auch die Ergebnisse der heute präsentierten Umfrage der Allianz für Lohntransparenz, der der ÖGB angehört.

Umso wichtiger ist, dass die EU-Lohntransparenzrichtlinie rasch umgesetzt wird, denn sie verpflichtet Unternehmen zu mehr Lohntransparenz. Österreich hat bis Juni 2026 Zeit, die Richtlinie umzusetzen. „Beschäftigte haben dann das Recht zu erfahren, was andere für vergleichbare Arbeit verdienen. Verschwiegenheitsklauseln fallen weg, wenn Beschäftigte ihr Gehalt oder ihren Lohn für die Durchsetzung ihrer Rechte freiwillig offenlegen wollen. Künftig müssen Arbeitgeber nachweisen, dass Unterschiede gerechtfertigt sind – nicht die Beschäftigten“, betont Hörmann.

„Wir reden hier nicht über Einzelfälle, wir reden über strukturelle Ungerechtigkeit. Und genau deshalb braucht es starke Gesetze, starke Gewerkschaften und Druck, damit sich endlich etwas bewegt! Denn Einkommensgerechtigkeit ist kein Privileg, sondern ein Recht für alle.“

Rückfragen & Kontakt

ÖGB Kommunikation
Mag. Barbara Kasper
Telefon: 0664/614 5221
E-Mail: barbara.kasper@oegb.at
Website: https://www.oegb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright