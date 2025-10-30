Wien holt führende Visualisierungskonferenz: IEEE VIS erstmals in Österreich

Wien (OTS) -

Die weltweit führende Konferenz für Datenanalyse und Datenvisualisierung, die IEEE Visualization Conference (IEEE VIS), findet erstmals in Wien statt. Vom 2. bis 7. November 2025 kommt die internationale Visualisierungscommunity zusammen: Erwartet werden mehr als 1000 Expert*innen aus Forschung, Technologie und Industrie, die im Austria Center Vienna diskutieren, wie Daten sichtbar, verständlich und nutzbar gemacht werden – von medizinischer Forschung bis Klimasimulation.

Die Gastgeber der Konferenz sind die VRVis GmbH (Vienna Research Center for Visual Computing), die Technische Universität Wien und die Masaryk-Universität Brno, die gemeinsam das Organisationsteam bilden. Zusammen rücken sie Wien in den Mittelpunkt der globalen Visualisierungs-Community und unterstreichen die Rolle der Stadt als Innovations- und Wissenschaftsstandort.

Digitalisierungsstadträtin Barbara Novak freut sich, dass die weltweit führende Konferenz IEEE VIS erstmals in Wien stattfindet. „ Das ist ein starkes Signal für den Innovations- und Wissenschaftsstandort Wien. Unsere Stadt zeigt damit einmal mehr, dass sie ein zentraler Hotspot für internationale Spitzenforschung und technologische Zukunftsthemen ist. Die Verbindung von Visualisierung und Künstlicher Intelligenz steht sinnbildlich für Wiens digitale Zukunft: Wir wollen Technologien nicht nur entwickeln, sondern sie auch verständlich, transparent und nutzbar für Menschen machen. Ich danke dem Organisationsteam VRVis, TU Wien und Masaryk University, die diese hochkarätige Konferenz nach Wien geholt haben. Damit setzen wir ein deutliches Zeichen: Wien ist ein Ort, an dem Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam die digitale Zukunft gestalten. “

„Visualization with/for/in AI“: Schwerpunkt zeigt KI-Sprung

Klar zu sehen ist bei der diesjährigen Konferenz der starke Einzug der Künstlichen Intelligenz in die Visualisierungsforschung. Von erklärbarer KI (XAI) bis zu Visual Analytics: Im Fokus steht, wie Visualisierung hilft, die „Black Box“ der KI transparent und vertrauenswürdig zu machen. Mehrere Programm-Schwerpunkte zeigen, wie die Schlüsseltechnologien Visualisierung und Künstliche Intelligenz inzwischen eng verflochten sind. Damit spiegelt die IEEE VIS 2025 auch die aktuellen Forschungskompetenzen des VRVis und der TU Wien wider.

Wien als Innovations- und Wissenschaftsstandort

Mit der IEEE VIS 2025 rückt Wien nicht nur wissenschaftlich, sondern auch wirtschaftlich in den Fokus: Die Konferenz bringt internationales Fachpublikum, Innovation und Sichtbarkeit in den Digitalstandort Österreich. „ Wir freuen uns, die internationale Visualisierungscommunity in Wien begrüßen zu dürfen “, sagen die General Chairs Johanna Schmidt und Eduard Gröller (beide TU Wien), Krešimir Matković (VRVis) gemeinsam mit Barbora Kozlíková (Masaryk-Universität). „ Wir zeigen, dass Mitteleuropa im globalen Wettbewerb um Innovation ganz vorne mitspielt. “

Mehr über die Konferenz: https://ieeevis.org/year/2025/welcome

Über VRVis

VRVis ist Österreichs führende Forschungseinrichtung auf dem Gebiet des Visual Computing mit Standorten in Wien und Graz. Als COMET-Kompetenzzentrum agiert das VRVis mit rund 80 Forschenden an der Schnittstelle von Wissenschaft und Industrie und stärkt dabei durch technologische Innovation und menschzentrierte Lösungen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Visual Data Analytics, Extended Reality (XR) und Simulation Unternehmen verschiedener Branchen.