Lotto: Jackpot – 1,3 Mio. Euro bei Bonus-Ziehung am Freitag

Solo-Joker mit 373.500 Euro in Niederösterreich

Wien (OTS) - 

Die Lotto Ziehung vom vergangenen Mittwoch brachte keinen Sechser, wodurch es bei der nächsten Ziehung, die wieder eine Bonus-Ziehung ist und demnach bereits am Freitag stattfindet, um zumindest 1,3 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“ geht. Bei dieser Bonus-Ziehung werden zusätzlich auch wieder einmal 30.000 Euro unter allen am Freitag mitspielenden Lotto Tipps verlost.

Zwei Spielteilnehmer:innen glückte am Mittwoch ein Fünfer mit Zusatzzahl, was ihnen jeweils mehr als 41.000 Euro brachte. Einer der Gewinne wurde in Oberösterreich per Quicktipp erzielt, der andere in Salzburg mit dem System 0/07. Dieses System, bei dem man sieben Zahlen ankreuzen kann, brachte noch zusätzlich einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl und damit einen Extra-Gewinn in Höhe von rund 1.900 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus endete die Mittwochssziehung ebenfalls ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt, womit 33 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 6.700 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es am Mittwoch um einen Jackpot, und der wurde von einem bzw. einer Niederösterreicher:in geknackt. Er bzw. sie spielte zwei Joker Tipps auf einem Lotto Normalschein, und der Erfolg stellte sich in Höhe von rund 373.500 Euro mit dem zweiten Tipp ein.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 29. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

