AVISO PK DI 4.11. 11 Uhr, St. Pölten - Grüner Klub im NÖ Landtag: "„Nationalpark Kampwald: Zwischen Wunschbild und Wirklichkeit“

St. Pölten (OTS) -

Der Grüne Klub im NÖ Landtag lädt am Dienstag, den 04.11.2025 um 11 Uhr zur Pressekonferenz:

"Nationalpark Kampwald: Zwischen Wunschbild und Wirklichkeit“ - Grüne analysieren aktuelle Pläne

EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ DIENSTAG, 04.11.2025, 11:00 Uhr

Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten

HELGA KRISMER

KLUBOBFRAU UND LANDESSPRECHERIN DER GRÜNEN NIEDERÖSTERREICH

SILVIA MOSER

LANDTAGSABGEORDNETE DER GRÜNEN NIEDERÖSTERREICH

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 03.11., 18:00 Uhr unter michael.pinnow@gruene.at anzumelden.

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!