- 30.10.2025, 10:05:32
- /
- OTS0053
AVISO PK DI 4.11. 11 Uhr, St. Pölten - Grüner Klub im NÖ Landtag: "„Nationalpark Kampwald: Zwischen Wunschbild und Wirklichkeit“
Grüne analysieren aktuelle Pläne
Der Grüne Klub im NÖ Landtag lädt am Dienstag, den 04.11.2025 um 11 Uhr zur Pressekonferenz:
"Nationalpark Kampwald: Zwischen Wunschbild und Wirklichkeit“ - Grüne analysieren aktuelle Pläne
..........................................................................................
EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ DIENSTAG, 04.11.2025, 11:00 Uhr
Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten
..........................................................................................
HELGA KRISMER
KLUBOBFRAU UND LANDESSPRECHERIN DER GRÜNEN NIEDERÖSTERREICH
SILVIA MOSER
LANDTAGSABGEORDNETE DER GRÜNEN NIEDERÖSTERREICH
...........................................................................................
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
...........................................................................................
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 03.11., 18:00 Uhr unter michael.pinnow@gruene.at anzumelden.
Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRN