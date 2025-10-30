Wien ist Weihnachtsmetropole Europas: Ab 6. November öffnen die Christkindlmärkte

Wien (OTS) -

Mit 6. November startet Wien in die Adventzeit: Der erste Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten, ab 21. November sind alle Christkindl- und Weihnachtsmärkte der Stadt in Betrieb. „In der Adventzeit zeigt Wien einmal mehr, dass es als Einkaufsstadt lebt und pulsiert“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. „Weihnachtsmärkte gehören fix zur Adventzeit in Wien - sie schaffen Stimmung, Begegnung und geben den Startschuss für das Weihnachtsgeschäft.“

Wien als schönste Stadt zur Weihnachtszeit

In kaum einer anderen Stadt Europas gibt es mehr Advent- und Weihnachtsmärkte als in Wien: Insgesamt laden heuer 14 Märkte mit mehr als 900 Ständen ein. „Wien ist in allen europäischen Rankings als eine der schönsten Städte zur Weihnachtszeit ganz vorne dabei“, betont Gumprecht. „Die Betriebe, die einen Stand betreiben, leisten hier Großartiges: Sie bringen Weihnachtsflair in die Stadt und tragen entscheidend dazu bei, dass Wien als Weihnachtsmetropole Europas gilt.“

Startschuss für das Weihnachtsgeschäft: Weihnachtsmärkte als Besuchermagnet

Die Märkte sind nicht nur festliche Treffpunkte für Wienerinnen und Wiener sowie internationale Gäste, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Sie locken mit hunderten Ständen - von Kunsthandwerk und Schmuck über regionale Spezialitäten bis zu Glühwein, Punsch und Maroni. Im letzten Jahr wurde auf den Weihnachtsmärkten ein Gesamtumsatz in der Höhe von rund 140 Millionen Euro erwirtschaftet. Hier sind die Ausgaben der Touristen noch gar nicht eingerechnet.

Menschen aus ganz Europa kommen hier zusammen, um Handwerk, Kulinarik und Kultur zu feiern - Werte, die Wien und Europa gleichermaßen prägen. „Das festliche Ambiente und die Beleuchtung schaffen jene besondere Stimmung, die entscheidend für das Weihnachtsgeschäft ist. Viele Gäste reisen extra wegen des vorweihnachtlichen Flairs nach Wien - und verbinden den Marktbesuch mit Einkäufen“, so Gumprecht.

Weihnachtsmärkte als Bühne für kleine Betriebe

Besonders profitieren kleine und mittelständische Unternehmen: Viele finden auf den Weihnachtsmärkten ihre wichtigste Bühne, um handgemachte Geschenke, kulinarische Schätze und regionale Produkte sichtbar zu machen. Auch die umliegenden Geschäfte profitieren von der hohen Besucherfrequenz. „Weihnachtsmärkte und stationärer Handel beflügeln einander - eine Win-Win-Situation für alle“, sagt Gumprecht.

Neben österreichischen Ausstellerinnen und Aussteller beteiligen sich auch viele europäische Handwerksbetriebe und Manufakturen und bereichern so das Angebot. Der offene Markt innerhalb der EU erleichtert den Austausch von Produkten und Ideen über Ländergrenzen hinweg. So wird Wien in der Adventzeit nicht nur zur Hauptstadt der Weihnachtsstimmung, sondern auch zu einem Ort gelebter europäischer Verbundenheit.

Folgende Christkindl- und Weihnachtsmärkte werden heuer in Wien abgehalten:

Christkindlmarkt am Rathausplatz, 1010 Wien

96 Marktstände, davon 21 Gastronomie

Geöffnet: 14.11.–26.12.2025, täglich 10–22 Uhr, am 24.12. von 10–18:30 Uhr

www.christkindlmarkt.at

38. Altwiener Christkindlmarkt, 1010 Wien, Freyung

57 Marktstände, davon 15 Gastronomie

Geöffnet: 14.11.–23.12.2025, täglich 10–21 Uhr

www.altwiener-markt.at

Weihnachtsmarkt Am Hof, 1010 Wien

76 Marktstände, davon 20 Gastronomie

Öffnungszeiten: 14.11.–23.12.2025

Montag bis Donnerstag: 11–21 Uhr

Freitag, Samstag, Sonntag & Feiertage: 10–21 Uhr

www.weihnachtsmarkt-hof.at

Weihnachtsdorf am Stephansplatz, 1010 Wien

43 Marktstände, davon 10 Gastronomie

Geöffnet: 08.11.–26.12.2025, täglich 11–21 Uhr

Am 24.12. von 11–16 Uhr, am 25. und 26.12. von 11–19 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, 1030 Wien, Oberer Teichhof, Prinz-Eugen-Straße

42 Marktstände, davon 9 Gastronomie

Öffnungszeiten: 14.11.–26.12.2025

Montag bis Freitag: 11–21 Uhr

Samstag & Sonntag: 10–21 Uhr

24.12.: 11–16 Uhr

25. & 26.12.: 11–19 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

X-Mas Markt, 1030 Wien, Karl-Farkas-Gasse 19 (Marx Halle, Studio 1)

186 Marktstände, davon 15 Gastronomie

Öffnungszeiten:

06.12.2025: 11–19 Uhr

07.12.2025: 11–18 Uhr

www.edelstoff.or.at

Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, 1040 Wien, Resselpark

83 Marktstände, davon 12 Gastronomie

Geöffnet: 21.11.–23.12.2025, täglich 11–21 Uhr

www.divinaart.at

Weihnachtsmarkt am Spittelberg, 1070 Wien, Spittelbergviertel

122 Marktstände, davon 22 Gastronomie

Öffnungszeiten: 14.11.–23.12.2025

Montag bis Freitag: 14–21:30 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage: 11–21:30 Uhr

www.spittelberg.at

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Alser Straße, Hof I im Alten AKH

44 Marktstände, davon 12 Gastronomie

Geöffnet: 14.11.–23.12.2025

Montag–Mittwoch: 14–22 Uhr

Donnerstag & Freitag: 14–23 Uhr

Samstag: 11–23 Uhr

Sonntag: 11–21 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

Adventmarkt Favoriten, 1100 Wien, Fußgängerzone Favoriten

19 Marktstände, davon 2 Gastronomie

Öffnungszeiten: 07.11.–24.12.2025

Täglich 9–20 Uhr, am 24.12. von 9–17 Uhr

www.vzfm.at

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl, 1120 Wien

10 Marktstände, davon 1 Gastronomie

Geöffnet: 14.11.–26.12.2025

Täglich 10–22 Uhr, am 24.12. bis 17 Uhr

www.viennawinterwonderland.at

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

99 Marktstände, davon 32 Gastronomie

Öffnungszeiten: 06.11.–24.12.2025, täglich 10–21 Uhr, am 24.12. bis 16 Uhr

www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark, 1180 Wien

21 Marktstände, davon 7 Gastronomie

Geöffnet: 14.11.–23.12.2025

Montag–Freitag: 15–22 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage: 12–22 Uhr

www.weihnachtimpark.at

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien

13 Marktstände, davon 2 Gastronomie

Öffnungszeiten: 06.11.–24.12.2025

Täglich 8–22 Uhr, Handel bis 20 Uhr, am 24.12. bis 14 Uhr

Mehr Infos und Termine zu den Wiener Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen zu Weihnachten: https://www.wien.gv.at/freizeit/weihnachtsmaerkte

30 Jahre EU und die Wiener Wirtschaft

Vom österreichischen EU-Beitritt vor 30 Jahren hat der Wirtschaftsstandort Wien in besonderem Maße profitiert: 95.000 Arbeitsplätze und 6,7 Mrd. Euro an Wohlstandsgewinn jedes Jahr sowie 3.200 internationale Ansiedlungen mit einem Investitionsvolumen von 5,8 Mrd. Euro. Die Wirtschaftskammer stellt die erfolgreiche Entwicklung Wiens mit einer neuen Kampagne in den Fokus. Konkret zeigt die WK Wien auf, wie unser Wohlstand, unser Arbeitsmarkt und unsere F&E-Landschaft seit dem Beitritt gewachsen sind – und räumt mit Mythen wie dem Nettozahler-Status auf. Mehr dazu auf wko.at/wien/30JahreEU