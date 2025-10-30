„Unsichtbarer Garten“ an der Gartenbauschule Langenlois eröffnet

St. Pölten (OTS) -

Durch den Lehr- und Schaugarten der Gartenbauschule Langenlois führt nun seit kurzem der Themenweg „Der unsichtbare Garten“, wo die verborgenen Leistungen der Natur im Mittelpunkt stehen. Der frei zugängliche Parcours gewährt eine inspirierende Entdeckungsreise zu den Wundern der Natur. „Es sind ja häufig die kleinen, meist wenig beachteten Dinge in der Natur, die für ein intaktes Ökosystem sorgen. So leben in einer Handvoll Erde rund acht Milliarden Lebewesen - ungefähr so viele wie Menschen auf der ganzen Welt“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Diese Perspektive nimmt der neue Rundweg mit dem Motto ‚Der unsichtbare Garten‘ der Gartenbauschule Langenlois ein, um auf die vielfältigen Leistungen der Natur hinzuweisen. Dabei spielt der Boden mit seinen zahlreichen Funktionen eine wesentliche Rolle, aber auch Blumen, Sträucher und Bäume leisten wichtige Beiträge für unser Ökosystem“, so Teschl-Hofmeister.

„Durch den knapp einen Kilometer langen Rundparcours führt das Bodenlebewesen namens Ella auf spielerische Art und Weise in die verborgene Welt des Gartens ein. An rund 20 Stationen werden Themen wie Kompostierung, Wasserspeicherung, Bodenlebewesen, ökologische und klimafitte Gartengestaltung behandelt. Kinder können die unsichtbaren Schätze der Natur mit einer Rubbel-Safari erkunden“, informiert Direktor Andreas Kovac. Für die kreative Umsetzung des Themenweges und die Erstellung der Texte für die Infotafeln konnte der Langenloiser Autor Fritz Gillinger gewonnen werden.

Der Themenweg ist kinderwagentauglich und somit leicht zu begehen. Zielgruppen sind Familien, Schulklassen und alle Naturinteressierten, die mehr über die oft übersehenen Prozesse in Garten und Natur erfahren möchten. Der Beginn des Parcours ist direkt gegenüber dem Eingang in die Gartenbauschule.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus@noel.gv.at